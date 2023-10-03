Вслед за бывшим: Даша Квиткова намекнула на новый роман после развода с Добрыниным

Популярная блогерша Даша Квиткова, которая в июне этого года официально разорвала брак с Никитой Добрыниным, снова не одинока. Звезда намекнула на новые отношения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью инфлюэнсерши для сайта УНИАН.

Уже не одинокая

После разрыва с телеведущим Квитковой приписывали разные романы.

Сначала ходили слухи, что победительница шоу "Холостячка-9" ушла от бывшего из-за продюсера Евгения Таллера, с которым она якобы изменяла ведущему.

Позже Даше стали приписывать роман с экс-холостяком Михаилом Заливако, с которым ее в последнее время видят в одной компании.

Михаил Заливако и Евгений Таллер (фото: коллаж Styler)

Все это блогерша не комментировала, а на днях Квиткова впервые призналась, что чувствует себя счастливой и ценит то, что у нее есть, но раскрывать детали не стала.

"Да, я могу сказать, что сейчас я счастлива и очень ценю то, что есть. Пока больше ничего не хочется говорить", - поделилась она в своем интервью.

Также знаменитость рассказала, как изменилась ее жизнь после развода.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

"После развода ничего не изменилось, то есть у меня не прибавилось обязательств. Мне не было тяжело в браке, я делала то же, что и сейчас вне его, все от А до Я. Сейчас у меня есть помощь, поэтому все хорошо" , - призналась она.

Квиткова добавила, что с бывшим мужем она сейчас в нейтральных отношениях, в отношениях родителей. Они общаются исключительно по поводу Льва и "больше ничего между ними нет".

Никита Добрынин с Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)