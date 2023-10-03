Вера Брежнева вляпалась в скандал из-за клипа на украиноязычную песню
Певицу Веру Брежневу обвинили в плагиате клипа на песню "Дякую", который она представила поклонникам всего несколько дней назад. Новую работу экс-солистки "ВИА Гры" сравнили с клипом артистки YAGODA на песню "Лілея".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу исполнительницы.
Вера Брежнева "вдохновилась" клипом другой певицы
Видео Веры стало предметом интенсивных обсуждений в соцсетях.
Многие пользователи стали сравнивать кадры и элементы постановки, которые сразу вызывают вопрос об уникальности.
Кроме того, трудно не заметить, что бывшая жена Константина Меладзе даже позаимствовала у молодой артистки идею наряда для своего клипа.
Веру Брежневу обвинили в плагиате (фото: instagram.com/yagoda.official)
"Просто когда у тебя нет большой популярности, люди "подсматривают" твои идеи и легко выдают за свои. Это удобно, потому что не все будут об этом знать, в силу меньшей популярности другого артиста", - комментирует YAGODA.
Сама Брежнева пока не прокомментировала ситуацию.
Раньше мы рассказывали о самых громких секситских скандалах, которые возмутили украинцев.
Также мы писали, как Надя Дорофеева отреагировала на слухи о своей беременности.