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Вера Брежнева вляпалась в скандал из-за клипа на украиноязычную песню

Вторник 03 октября 2023 12:30
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Вера Брежнева вляпалась в скандал из-за клипа на украиноязычную песню Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Иванна Пашкевич

Певицу Веру Брежневу обвинили в плагиате клипа на песню "Дякую", который она представила поклонникам всего несколько дней назад. Новую работу экс-солистки "ВИА Гры" сравнили с клипом артистки YAGODA на песню "Лілея".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу исполнительницы.

Вера Брежнева "вдохновилась" клипом другой певицы

Видео Веры стало предметом интенсивных обсуждений в соцсетях.

Многие пользователи стали сравнивать кадры и элементы постановки, которые сразу вызывают вопрос об уникальности.

Кроме того, трудно не заметить, что бывшая жена Константина Меладзе даже позаимствовала у молодой артистки идею наряда для своего клипа.

Вера Брежнева вляпалась в скандал из-за клипа на украиноязычную песню

Веру Брежневу обвинили в плагиате (фото: instagram.com/yagoda.official)

"Просто когда у тебя нет большой популярности, люди "подсматривают" твои идеи и легко выдают за свои. Это удобно, потому что не все будут об этом знать, в силу меньшей популярности другого артиста", - комментирует YAGODA.

Сама Брежнева пока не прокомментировала ситуацию.

Раньше мы рассказывали о самых громких секситских скандалах, которые возмутили украинцев.

Также мы писали, как Надя Дорофеева отреагировала на слухи о своей беременности.

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