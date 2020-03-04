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Залишилася в Китаї через собаку: українка зробила емоційну заяву

STYLERЖиття    04.03.2020 - 23:10
Залишилася в Китаї через собаку: українка зробила емоційну заяву
Анастасія Зінченко (фото: instagram.com/nastyazinchenko)

Українка не змогла повернутися додому з Уханя через улюбленого собаку, на якого були відсутні необхідні документи

З епіцентру коронавіруса в китайському Ухані не змогли евакуювати українку через її собаку - влада Піднебесної не дозволили вивозити з країни тварину, а свого вихованця Анастасія Зінченко кидати навідріз відмовилася. Інцидент викликав широкий резонанс, після чого президент Володимир Зеленський подзвонив дівчині та пообіцяв допомогти у вирішенні проблеми.

Пізніше з'явилася інформація, що футбольний клуб "Шахтар" допоможе українці повернутися на батьківщину.

Сьогодні Анастасія розповіла, що досі залишається в охопленому небезпечним вірусом місті в Китаї та з нею ніхто не зв'язувався щодо евакуації.

Дівчина з собачкою на ім'я Міша (померанський шпіц) у своєму Instagram повідомила, що вдома на карантині з 20 лютого, і в неї стали виникати проблеми з питною водою. При цьому про евакуацію жодних відомостей не має.

"1 березня офіційно ввели заборону на ввезення тварин в Україну з Китаю. Цікаво виходить, так? Через 2 тижні після того, як мені подзвонив президент і пообіцяв допомогти, забрати мене з собакою, через два тижні Україна ставить заборону. Причина якої є випадок у Гонконгу, у собаки підозра на коронавірус. І чомусь тільки Україна поставила таку заборону", - обурюється Зінченко.

Українка також каже, що з нею ніхто не зв'язувався вже протягом тижня, а історія "лише стала гучною, і потім згасла".

"Україна знову дотягла з евакуацією до такого моменту, коли на ряду стоять вже нові проблеми. Якщо б все зробили протягом першого тижня, коли я звернула за допомогою і мені пообіцяли, вже б все забулося і я незабаром була б вдома", - йдеться в публікації.

Анастасія допускає, що в кращому випадку їй вдасться повернутися додому з Китаю приблизно через місяць.

"Знаєте, що ще хотіла б додати. Я не винна в тому, що одна єдина з людей, яких евакуювали з Уханя, відмовилася летіти без свого собаки, відмовилася його кинути, і винесла цю проблему на загальний огляд. І навіть при такому ряді проблем я його не кину, і я знаю що мене підтримає моя сім'я, мої близькі люди і ті, у кого теж є домашні тварини і свідомі того, що вони несуть за них відповідальність, в першу чергу, як за свого члена сім'ї", - підсумувала дівчина.

Залишилася в Китаї через собаку: українка зробила емоційну заяву

Анастасія Зінченко (фото: instagram.com/nastyazinchenko)

Як повідомлялося раніше, наприкінці лютого глава МЗС України заявив, що евакуація українців з китайського Уханя буде продовжена в найближчі дні. При цьому забрати громадян України може одна з країн Євросоюзу.

Нагадаємо також, що 20 лютого евакуація українців з китайського Уханя супроводжувалася масовими протестами в Нових Санжарах, що викликало широкий резонанс у всьому світі. Всі громадяни, які повернулися з Китаю, були абсолютно здорові.

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