Осталась в Китае из-за собаки: украинка сделала эмоциональное заявление

Анастасия Зинченко (фото: instagram.com/nastyazinchenko)

Украинка не смогла вернуться домой из Уханя из-за любимой собаки, на которую отсутствовали необходимые документы

Из эпицентра коронавируса в китайском Ухане не смогли эвакуировать украинку из-за ее собаки - власти Поднебесной не разрешили вывозить из страны животное, а своего питомца Анастасия Зинченко бросать наотрез отказалась. Инцидент вызвал широкий резонанс, после чего президент Владимир Зеленский позвонил девушке и пообещал помочь в решении проблемы.

Позже появилась информация, что футбольный клуб "Шахтер" поможет украинке вернуться на родину.

Сегодня Анастасия рассказала, что до сих пор остается в охваченном опасным вирусом городе в Китае и с ней никто не связывался относительно эвакуации.

Девушка с собачкой по кличке Миша (померанский шпиц) в своем Instagram сообщила, что находится дома на карантине с 20 февраля, и у нее стали возникать проблемы с питьевой водой. При этом про эвакуацию никаких сведений она не имеет.

"1 марта официально ввели запрет на ввоз животных в Украину из Китая. Интересно получается ведь, да? Спустя 2 недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. Причина которой является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему-то только Украина поставила такой запрет", - возмущается Зинченко.

Украинка также говорит, что с ней никто не связывался уже в течение недели, а история "лишь только стала громкой, и потом потухла".

"Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратила за помощью и мне ее пообещали, уже бы все забылось и я вскоре была бы дома", - говорится в публикации.

Анастасия допускает, что в лучшем случае ей удастся вернуться домой из Китая приблизительно через месяц.

"Знаете, что еще хотела бы добавить. Я не виновата в том, что одна единственная из людей, которых эвакуировали из Уханя, отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить, и вынесла эту проблему на общее обозрение. И даже при таком ряде проблем я ее не брошу, и я знаю что меня поддержит моя семья, мои близкие люди и те, у кого тоже есть домашние животные и дают себе отчет в том, что они несут за них ответственность, в первую очередь, как за своего члена семьи", - резюмировала девушка.

Анастасия Зинченко (фото: instagram.com/nastyazinchenko)

Как сообщалось ранее, в конце февраля глава МИД Украины заявил, что эвакуация украинцев из китайского Уханя будет продолжена в ближайшие дни. При этом забрать граждан Украины может одна из стран Евросоюза.

Напомним также, что 20 февраля эвакуация украинцев из китайского Уханя сопровождалась массовыми протестами в Новых Санжарах, что вызвало широкий резонанс во всем мире. Все вернувшиеся из Китая граждане были совершенно здоровы.