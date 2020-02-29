Евакуація з Уханя продовжиться: куди заберуть українців

Евакуація українців з Уханя (фото: china.mfa.gov.ua)

Додаткову евакуацію українців з китайського Уханя проведуть у найближчі дні

Евакуація українців з китайського Уханя, епіцентру поширення коронавіруса, продовжиться в найближчі дні. Забрати громадян України може одна з країн Євросоюзу.

За словами глави МЗС України Вадима Пристайка, мова йде про додаткову евакуацію громадян виключно з Піднебесної. Про це чиновник заявив на телеканалі "Україна-24".

Так, одна з країн ЄС вже запропонувала забрати українців з Уханя до себе.

"Україна допомагала іншим країнам забрати громадян. Ми розраховуємо, що нам теж допоможуть евакуювати наших громадян. Їх там небагато залишилося", - зазначив дипломат..

Також Пристайко вважає, що в даний час залучити до евакуації наших співвітчизників іншу державу виглядає "найбільш доцільним".

Міністр додав, що це буде відбуватися під тісним контролем китайської влади.

Крім того, чиновник наголосив, що закривати кордони через новий тип коронавіруса COVID-19 Україна не планує.

Відео: Вадим Пристайко розповів про додаткову евакуацію українців з китайського Уханя

Нагадаємо, що 20 лютого евакуація українців з китайського Уханя супроводжувалася масовими протестами в Нових Санжарах, що викликало широкий резонанс у всьому світі. Дії мешканців селища під Полтавою, які намагалися не допустити розміщення приїжджих в місцевому санаторії на профілактичний карантин, влаштовували бійку з силовиками і закидали камінням автобуси з людьми. Всі громадяни, які повернулися з Китаю, були абсолютно здорові.