ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Евакуація з Уханя продовжиться: куди заберуть українців

STYLERЖиття    29.02.2020 - 19:30
Евакуація з Уханя продовжиться: куди заберуть українців
Евакуація українців з Уханя (фото: china.mfa.gov.ua)

Додаткову евакуацію українців з китайського Уханя проведуть у найближчі дні

Евакуація українців з китайського Уханя, епіцентру поширення коронавіруса, продовжиться в найближчі дні. Забрати громадян України може одна з країн Євросоюзу.

За словами глави МЗС України Вадима Пристайка, мова йде про додаткову евакуацію громадян виключно з Піднебесної. Про це чиновник заявив на телеканалі "Україна-24".

Так, одна з країн ЄС вже запропонувала забрати українців з Уханя до себе.

"Україна допомагала іншим країнам забрати громадян. Ми розраховуємо, що нам теж допоможуть евакуювати наших громадян. Їх там небагато залишилося", - зазначив дипломат..

Також Пристайко вважає, що в даний час залучити до евакуації наших співвітчизників іншу державу виглядає "найбільш доцільним".

Міністр додав, що це буде відбуватися під тісним контролем китайської влади.

Крім того, чиновник наголосив, що закривати кордони через новий тип коронавіруса COVID-19 Україна не планує.

Відео: Вадим Пристайко розповів про додаткову евакуацію українців з китайського Уханя

Нагадаємо, що 20 лютого евакуація українців з китайського Уханя супроводжувалася масовими протестами в Нових Санжарах, що викликало широкий резонанс у всьому світі. Дії мешканців селища під Полтавою, які намагалися не допустити розміщення приїжджих в місцевому санаторії на профілактичний карантин, влаштовували бійку з силовиками і закидали камінням автобуси з людьми. Всі громадяни, які повернулися з Китаю, були абсолютно здорові.

В Ірані спалили лікарню з хворими коронавірусом: офіційний коментар (відео) Аферисти й жартівники: як українці заробляють на коронавирусі
Новини України МЗСевакуаціяВадим ПристайкоКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся