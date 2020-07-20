Усвідомлене споживання: як заощадити на продуктах, купуючи стільки ж

Усвідомлене споживання і харчування (фото: canva.com)

Усвідомлене споживання дає можливість зберегти природні ресурси та власні кошти

Надлишкове споживання шкодить не лише екології, але і вашому гаманцю. Як заощадити гроші на купівлі тих самих продуктів, не утискаючи себе? STYLER розібрався як працює усвідомлене споживання і чи так це ефективно насправді.

Тема усвідомленого споживання не нова. Свої витоки це явище бере в Європі, де уряди країн першими стали використовувати сміття в якості палива і матеріалу для виготовлення нових продуктів. В останні кілька років термін "усвідомлене споживання" закріпився за екоактивістами, а також веганами та всіма тими, хто намагається плисти на хвилі екологічності. На рубежі 2019-2020 років багато зірок стали активно пропагувати усвідомлене споживання, що призвело до появи безлічі порад в модних журналах і виданнях на цю тему. Ми обрали найбільш ефективні та найменш трудомісткі поради, що дозволять заощадити та бути більш екологічними.

№1. Складайте список покупок

Ми часто купуємо занадто багато їжі, більше, ніж нам насправді потрібно. Тому правильно робити чек-листи — списки покупок перед походом в магазин, щоб не купити зайвого в різноманітті товарів. Крім того, не варто заходити в магазин голодним — є велика ймовірність набрати непотрібних продуктів. Склавши попередньо меню на найближчі дні, ви зможете істотно скоротити навіть список покупок.

№2. Правильно зберігайте продукти

Дуже важливо правильно зберігати продукти, щоб вони не псувалися раніше часу. Наприклад, картоплю, цибулю, помідори, банани, часник і огірки не слід тримати в холодильнику — їх треба зберігати при кімнатній температурі. Зелень рекомендується обернути паперовим рушником і прибрати в пакет, попередньо зробивши в ньому кілька невеликих отворів для вентиляції. Крім того, швидкопсувні продукти варто розміщувати в холодильнику ближче, щоб вони не припадали пилом на задніх полицях, і ви не забували про них.

№3. Використовуйте всі частини продукту

При приготуванні використовуйте всі частини продукту. Імпровізуйте! Намагайтеся не викидати залишки їжі, з них може вийти нове блюдо, наприклад приготувати бульйон або фрітату. Морквяне бадилля іноді можна використовувати замість петрушки, а з лушпиння фруктів або овочів можна зробити овочеві чіпси. В сучасних духовках є спеціальна програма дегідратації для їх приготування. Про це The Village розповів шеф-кухар White Rabbit Володимир Мухін. Ми ж рекомендуємо шукати рецепти в Google. Ця порада допоможе не тільки заощадити гроші, але й урізноманітнити харчування.

№4. Заморожуйте

Якщо ви бачите, що фрукти і ягоди починають псуватися, наріжте їх, розкладіть в контейнери та відправте в морозилку. Вранці завжди приємно приготувати в блендері ягідний смузі, додавши трохи вівсяних пластівців, йогурт, горіхи й мед. Якщо ви зрозуміли, що у вас утворився зайвий хліб, поріжте його і покладіть в морозильник — використовуєте його для грінок або панірування. Французи заморожують залишки багетів, після чого в мікрохвильовій печі або духовці через кілька днів знову "повертають їх до життя". Взагалі можна заморожувати все що завгодно — залишки овочів, зелень, навіть залишки млинців або оладок, якщо раптом напекли занадто багато.

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