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Ціни на деякі продукти в Україні зросли в рази: що подорожчало найбільше

Понеділок 20 липня 2020 15:44
Ціни на деякі продукти в Україні зросли в рази: що подорожчало найбільше
Ціни на деякі продукти в Україні зросли в рази (колаж: РБК-Україна)

Кілограм яблук в роздробі коштує 60 гривень за кілограм, у той час як імпортні банани – 24 гривні

Ціни на деякі продукти в Україні зросли в рази. Найбільше додали в ціні яблука, які подорожчали більш ніж у 2 рази з 1 січня. При цьому найбільш подешевшав бензин А-92. Зниження вартості палива відбулося менш ніж на 20%. Що подорожчало в цьому році найбільше, а що зменшило в ціні – читайте нижче.

За даними дослідження, опублікованого на сайті Державної служби статистики, ТОП-5 товарів, які найбільш подорожчали за пів року, виглядає наступним чином:

  • яблука — 108,8%;
  • моркву — 103,7%;
  • цибуля ріпчаста — 38,5%;
  • білокачанна капуста — 37,7%;
  • гречані крупи — понад 30,3%.

За даними Держстату, суттєво подорожчав також картоплю — на 22,3%.

Своєю чергою, дешевшали швидше за все такі позиції:

  • бензин А-92 — 19,4%;
  • дизель — 19,3%;
  • бензин А-95 — 18,5%;
  • куряче філе — 17,2%;
  • курячі тушки — 13,3%.

Крім того, значно подешевшав скраплений газ для автомобілів — на 12,4%.

Водночас вартість горілки, м'яких сирів і соняшникової олії залишилася практично незмінною.

"Вартість деяких овочів і фруктів залежить від того, яким був урожай минулого року, а також від вимог до умов зберігання. Чим довше зберігається продукт, тим вище відсоток зіпсованих плодів, а отже - знижується обсяг товару під реалізацію. Наприклад, уже навесні зі складів викидається 15-30% продукції, що впливає на вартість товару. Також на ціну фруктів і овочів впливає оренда складського приміщення. Чим довше продукти лежать на складі, тим довше період оренди, відповідно - вища ціна", - пояснює економічний експерт в коментарі STYLER.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як змінилася вартість сезонних ягід в Україні.

РБК-Україна писало, що місячна інфляція сповільнилася в чотири рази.

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