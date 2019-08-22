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Топ-5 способів зменшити споживання калорій без особливих зусиль

Lite » Краса 22.08.2019 - 15:26
Топ-5 способів зменшити споживання калорій без особливих зусиль
Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог розкрила секрети легкого схуднення

Популярний дієтолог Наталія Кошкіна, яка раніше розповіла, чи можна їсти після шестої вечори, вирішила поділитися корисними порадами про схуднення без зайвих зусиль. На своїй сторінці в Instagram вона розкрила п'ять ефективних способів зменшити споживання калорій, при цьому не мучачи себе голодом.

Експерт зазначила, що підрахунок калорій може бути дуже корисний, особливо на початку шляху. Він допомагає:

  • розвинути усвідомленість у харчуванні
  • зрозуміти причину зайвої ваги
  • припинити бездумне потрапляння їжі в рот

Топ-5 способів знизити добовий калораж:

1. Відмовтеся від солодких напоїв:

  • Газована вода
  • Пакетовані соки
  • Компоти
  • Чай з цукром
  • Алкоголь та ін


Ви часто не враховуєте калорії з напоїв. А вони, між тим, набігають і складаються в загальну картину.

Топ-5 способів зменшити споживання калорій без особливих зусиль

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Перестаньте бездумно жувати

Часто ми навіть не помічаємо, як з'їдаємо жменю горішків/цукерок/печеньок і ін. Але вони значно змінюють калорійність - не на вашу користь.


3. Замініть гарнір із злаків на овочі

Якщо ви знижуєте вагу, то в дні низької фізичної активності варто обмежити кількість вуглеводів. Не потрібно відмовлятися від них зовсім. Просто приберіть з деяких прийомів їжі.

Топ-5 способів зменшити споживання калорій без особливих зусиль

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Відмовтеся від магазинних соусів і заправок

У них завжди багато солі, цукру і жиру. Вони можуть бути ДУЖЕ калорійні. Уважно читайте етикетки.

5. Їжте достатньо нежирної білкової їжі:

  • Грецький йогурт
  • Сир
  • Нежирне м'ясо
  • Птицю
  • Рибу
  • Яєчний білок
  • Протеїн


Білок дає тривале насичення, тому ви легко зможете збільшити інтервал між прийомами їжі.

Топ-5 способів зменшити споживання калорій без особливих зусиль

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше експерт по схудненню Катя Медушкина розповіла, як уникнути почуття голоду в процесі схуднення.

Також дієтолог Світлана Фус розкрила секрет правильної організації харчування в період тренувань.

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