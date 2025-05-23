Не позорьтесь: 7 признаков плохого ремонта, которые видны сразу и всем

Плохой ремонт невозможно скрыть ни дизайнерской мебелью, ни модной палитрой. Он бросается в глаза всем, особенно тем, кто хоть раз сам сталкивался с ремонтом.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о недочетах при ремонте, которые делаются в спешке, экономя на материалах или пренебрегая технологией.

Щели между плинтусом и стеной

Если плинтус не плотно прилегает к стене, это тревожный знак. Такая щель выглядит неопрятно и свидетельствует о неровных стенах или неправильном монтаже.

Часто мастера просто не выравнивают поверхность, надеясь, что это останется незамеченным. В результате в щели собирается пыль, и уборка становится сложной.

Трещины на стенах и потолке

Даже небольшие трещины говорят о нарушении технологии ремонта. Они возникают из-за недостаточной подготовки поверхности, некачественной шпаклевки или отсутствия армирования.

Особенно опасны трещины вдоль швов гипсокартона - это ошибка монтажа, которая со временем только усугубляется. В конце концов, это уже не только эстетическая проблема, но и вопрос безопасности.

Кривые розетки и выключатели

Наклоненная розетка кажется пустяком, пока не замечаешь её ежедневно. Часто розетки устанавливают "на глаз" или без уровня, особенно когда ремонтируют в спешке.

Это может привести к неработающим или опасным электрическим точкам. Проверить электрику стоит сразу, ведь ее переделка - это сложно и дорого.

Мелкая плитка без подрезки в углах

Если в углах плитка приклеена узкими полосками, это признак спешки или непрофессионализма. Плитку начинают класть без расчета, из-за чего в углах образуются неровности.

Качественный ремонт предполагает симметричную укладку и ровные швы. Особенно это важно в ванных комнатах и кухнях, где ошибки сразу бросаются в глаза.

Часто ошибки при ремонте закладываются еще на стадии планирования (фото: Freepik.com)

Неровные откосы и подоконники

После установки окон должны быть ровные откосы и плотное прилегание подоконника. Если видны щели, монтажная пена или неровности, это свидетельствует о плохом качестве работ.

Плохие откосы не только портят вид, но и способствуют теплопотерям и промерзанию. Ремонт должен быть аккуратным и герметичным, чтобы избежать этих проблем.

Неровные полы

Пол может выглядеть ровным, пока не поставишь на него мебель. Если стул шатается или дверца шкафа не закрывается - причина в плохой стяжке.

Мастера часто делают ее "на глаз" без уровня, что приводит к перепадам по всей площади. Для качественного ремонта нужно использовать маяки и строго контролировать уровень.

Неудобная планировка выключателей

Если для выключения света надо обходить кровать, это сигнал плохого проектирования. Розетки и выключатели должны располагаться с учетом мебели и ежедневных сценариев.

Часто их ставят бездумно, из-за чего они оказываются в неудобных или опасных местах. Правильная планировка обеспечивает комфорт и удобство пользования квартирой.