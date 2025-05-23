Не осоромтеся: 7 ознак поганого ремонту, які видно одразу та усім

Поганий ремонт неможливо приховати ні дизайнерськими меблями, ні модною палітрою. Він впадає в очі усім, особливо тим, хто хоч раз сам стикався з ремонтом.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про недоліки при ремонті, які робляться поспіхом, економлячи на матеріалах або нехтуючи технологією.

Щілини між плінтусом і стіною

Якщо плінтус не щільно прилягає до стіни, це тривожний знак. Така щілина виглядає неохайно і свідчить про нерівні стіни або неправильний монтаж.

Часто майстри просто не вирівнюють поверхню, сподіваючись, що це залишиться непоміченим. В результаті в щілини збирається пил, і прибирання стає складним.

Тріщини на стінах і стелі

Навіть невеликі тріщини говорять про порушення технології ремонту. Вони виникають через недостатню підготовку поверхні, неякісну шпаклівку або відсутність армування.

Особливо небезпечні тріщини уздовж швів гіпсокартону - це помилка монтажу, яка з часом тільки погіршується. Зрештою, це вже не тільки естетична проблема, а й питання безпеки.

Криві розетки та вимикачі

Нахилена розетка здається дрібницею, доки не помічаєш її щодня. Часто розетки встановлюють "на око" або без рівня, особливо коли ремонтують поспіхом.

Це може призвести до непрацюючих або небезпечних електричних точок. Перевірити електрику варто відразу, адже її переробка - це складно і дорого.

Мілка плитка без підрізки у кутах

Якщо в кутах плитка приклеєна вузькими смужками, це ознака поспіху або непрофесіоналізму. Плитку починають класти без розрахунку, через що у кутах утворюються нерівності.

Якісний ремонт передбачає симетричне укладання і рівні шви. Особливо це важливо у ванних кімнатах та кухнях, де помилки відразу кидаються в очі.

Часто помилки при ремонті закладаються ще на стадії планування (фото: Freepik.com)

Нерівні відкоси та підвіконня

Після встановлення вікон мають бути рівні відкоси і щільне прилягання підвіконня. Якщо видно щілини, монтажну піну або нерівності, це свідчить про погану якість робіт.

Погані відкоси не тільки псують вигляд, але й сприяють тепловтратам і промерзанню. Ремонт повинен бути акуратним і герметичним, щоб уникнути цих проблем.

Нерівні підлоги

Підлога може виглядати рівною, поки не поставиш на неї меблі. Якщо стілець хитається або дверцята шафи не закриваються - причина у поганій стяжці.

Майстри часто роблять її "на око" без рівня, що призводить до перепадів по всій площі. Для якісного ремонту потрібно використовувати маяки і строго контролювати рівень.

Незручне планування вимикачів

Якщо для вимкнення світла треба обходити ліжко, це сигнал поганого проєктування. Розетки і вимикачі мають розташовуватись з урахуванням меблів і щоденних сценаріїв.

Часто їх ставлять бездумно, через що вони виявляються у незручних або небезпечних місцях. Правильне планування забезпечує комфорт і зручність користування квартирою.