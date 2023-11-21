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"Особенное время для меня". Настя Каменских поведала радостную новость

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Иванна Пашкевич

Настя Каменских, которая недавно показала видео о безусловной, жертвенной и заботливой любви, заинтриговала поклонников новостью об "особенном времени".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост певицы в Instagram.

Настя Каменских сделала заявление

Да, по словам артистки, она возвращается к активному творческому процессу.

"Особенное время для меня - это работа на студии, музыкальные поиски, рождение новых песен. Наконец-то постепенно я возвращаюсь к активному творческому процессу, ко всем своим откладывающим планам", - написала Настя.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поп-звезда добавила, что "всегда верила в то, что творчество помогает и лечит".

"И сейчас уверена, что это так", - сказала она.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских уверена, что "как бы трудно ни было, мы не можем останавливаться на пути к своим мечтам и перед своим будущим".

"И должны использовать каждую возможность, чтобы продолжать жить и мечтать, потому что мечты - это то, что никто и никогда не сможет у нас отобрать", - подытожила жена Потапа.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

В конце Настя обратилась к фанатам, спросив, ждут ли они новых песен от нее. И поклонники ответили утвердительно!

Поэтому совсем скоро Каменских может представить новые композиции и клипы. О чем они будут - можем только догадываться.

 

Напомним, ранее украинский певец и боец ВСУ высказался об артистах, не ушедших на фронт.

Также мы рассказывали, что Леся Никитюк повторила образ Мэрилин Монро.

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Настя Каменскихзвезды шоу-бизнеса