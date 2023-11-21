"Особенное время для меня". Настя Каменских поведала радостную новость

Настя Каменских, которая недавно показала видео о безусловной, жертвенной и заботливой любви, заинтриговала поклонников новостью об "особенном времени".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост певицы в Instagram.
Да, по словам артистки, она возвращается к активному творческому процессу.
"Особенное время для меня - это работа на студии, музыкальные поиски, рождение новых песен. Наконец-то постепенно я возвращаюсь к активному творческому процессу, ко всем своим откладывающим планам", - написала Настя.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Поп-звезда добавила, что "всегда верила в то, что творчество помогает и лечит".
"И сейчас уверена, что это так", - сказала она.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Каменских уверена, что "как бы трудно ни было, мы не можем останавливаться на пути к своим мечтам и перед своим будущим".
"И должны использовать каждую возможность, чтобы продолжать жить и мечтать, потому что мечты - это то, что никто и никогда не сможет у нас отобрать", - подытожила жена Потапа.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
В конце Настя обратилась к фанатам, спросив, ждут ли они новых песен от нее. И поклонники ответили утвердительно!
Поэтому совсем скоро Каменских может представить новые композиции и клипы. О чем они будут - можем только догадываться.
Напомним, ранее украинский певец и боец ВСУ высказался об артистах, не ушедших на фронт.
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