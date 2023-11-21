"Особливий час для мене". Настя Каменських повідала радісну новину

Настя Каменських, яка не так давно показала відео про безумовну, жертовну та турботливу любов, заінтригувала шанувальників новиною про “особливий час".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост співачки в Instagram.
Так, за словами артистки, вона повертається до активного творчого процесу.
"Особливий час для мене - це робота на студії, музичні пошуки, народження нових пісень. Нарешті поступово я повертаюсь до активного творчого процесу, до всіх своїх планів, які відкладала", - написала Настя.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Поп-зірка додала, що “завжди вірила у те, що творчість допомагає і лікує”.
“І зараз впевнена, що це так", - сказала вона.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Каменських впевнена, що “як би важко не було, ми не можемо зупинятися на шляху до своїх мрій та перед своїм майбутнім”.
“І маємо використовувати кожну можливість, щоб продовжувати жити і мріяти, бо мрії - це те, що ніхто і ніколи не зможе у нас відібрати", - підсумувала дружина Потапа.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Наприкінці Настя звернулася також до фанатів, запитавши, чи чекають вони нових пісень від неї. І шанувальники відповіли стверджувально!
Тому зовсім скоро Каменських може презентувати нові композиції і кліпи. Про що вони будуть - можемо тільки здогадуватися.
Нагадаємо, раніше український співак і боєць ЗСУ висловився про артистів, які не пішли на фронт.
Також ми розповідали, що Леся Нікітюк повторила образ Мерилін Монро.