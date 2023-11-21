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"Особливий час для мене". Настя Каменських повідала радісну новину

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Іванна Пашкевич

Настя Каменських, яка не так давно показала відео про безумовну, жертовну та турботливу любов, заінтригувала шанувальників новиною про “особливий час".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост співачки в Instagram.

Настя Каменських зробила заяву

Так, за словами артистки, вона повертається до активного творчого процесу.

"Особливий час для мене - це робота на студії, музичні пошуки, народження нових пісень. Нарешті поступово я повертаюсь до активного творчого процесу, до всіх своїх планів, які відкладала", - написала Настя.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Поп-зірка додала, що “завжди вірила у те, що творчість допомагає і лікує”.

“І зараз впевнена, що це так", - сказала вона.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських впевнена, що “як би важко не було, ми не можемо зупинятися на шляху до своїх мрій та перед своїм майбутнім”. 

“І маємо використовувати кожну можливість, щоб продовжувати жити і мріяти, бо мрії - це те, що ніхто і ніколи не зможе у нас відібрати", - підсумувала дружина Потапа.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Наприкінці Настя звернулася також до фанатів, запитавши, чи чекають вони нових пісень від неї. І шанувальники відповіли стверджувально! 

Тому зовсім скоро Каменських може презентувати нові композиції і кліпи. Про що вони будуть - можемо тільки здогадуватися. 

 

Нагадаємо, раніше український співак і боєць ЗСУ висловився про артистів, які не пішли на фронт.

Також ми розповідали, що Леся Нікітюк повторила образ Мерилін Монро.

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