9 новых украинских песен, которые погружают в осень
Украинские музыканты продолжают в ноябре поражать новаторством, талантом, передавая глубокие ощущения осеннего настроения.
РБК-Украина (проект Styler) делится новыми украинскими песнями, создающими уникальную атмосферу, прекрасно вписывающуюся в холодные дни и теплые цвета последнего месяца осени.
NK - "Зірка в небі"
Настя Каменских выпустила пронзительный трек о любви, которую хочется скрыть от всего мира. С каждого прослушивания - донат на помощь украинским детям.
"По-настоящему дорогие сердцу моменты хочется пережить с любимым человеком наедине, чувствуя поддержку и безусловную всепоглощающую любовь, которая дарит силы преодолеть все", - уверена певица.
SKYLERR & Никита Киселев - "Ліфт"
SKYLERR и Никита Киселев спели дуэтом песню о любви, которая спасает и объединяет жизнь двоих в одно.
"Я влюбилась в эту песню с первых нот и слов. Пела она вместе с Никитой душой, пронизывая все наши сокровенные уголки сердца. Советую слушать ее со своими любимыми, закрыв глаза", - советует певица.
Lama - "Мій друг"
Lama подводит итог своим пережитым событиям за почти два года полномасштабной войны. В ней исполнительница впервые поделилась сокровенным, отношениями со своими близкими друзьями. Песня написана о тех, кто всегда рядом с ней, недавно появился в ее жизни и тяжелой потере, которую, к сожалению, принесла ей война.
MOLODI и Michelle Andrade - "Скарб"
Есть страна на земле
Где мечты все одни
Свобода у нас одна
И в сердце жар
Непокорена она
И чистая как слеза
Ибо наша независимость
Это наше сокровище
NICHKA - "Сонячна система"
Эта песня о любви во время войны.
"Я написала эту песню, когда мой муж, защищающий сейчас нашу страну на фронте, не выходил долго на связь, находясь в горячей точке", - рассказывает Даяна Кульбида.
NAIMES - "Листя"
Это еще одна музыкальная история от романтика NAIMES. Песня рисует картину воспоминаний осеннего романтического вечера. Парень и девушка гуляли по вечерам под опадающие листья и даже не догадывались, что зимой начнутся отношения. Ностальгическая и романтическая песня, внушающая воспоминания.
SAICUR - "Live or Die"
Посыл песни достаточно радикальный.
"Я хочу ответа людей на вопрос: "Что ты оставишь после своей смерти?" Для меня выбор "Live" или "Die" - это выбор между действием и бездействием. Это о концентрации на важном и об отказе от маленьких радостей жизни для больших шагов. Если ты ничего не готов менять, то ложись в землю", - комментирует певица.
REQUITIR - "Шість два"
Это трек о вайбах Донбасса по сравнению с Киевом.
"Живу 9 лет вне дома, но Донбасс ни на секунду меня не покидал", - говорит артист.
Moann - "Птахи"
Просто хорошая и теплая песня от Ани Карпенко.
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