"Сборы может Дорофеева закрывать". Украинский певец и боец ВСУ высказался об артистах, которые не пошли на фронт

Лидер группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин, который после начала полномасштабного вторжения РФ с оружием в руках пошел защищать Украину от российских оккупантов, высказался о мужчинах-артистах, которые не воюют на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на интервью артиста для проекта "Культурні сили".

Кувалдин об артистах, которые не на передовой

По мнению исполнителя, его коллегам не следует прикрываться сборами, ведь с этим могут справиться и женщины-артистки.

Мирослав Кувалдин (фото: instagram.com/mjkuvaldin)

"Все ответственные люди сейчас на фронте. У меня не было вообще никакого страха перед мобилизацией, я пришел добровольцем уже на второй день [полномасштабного вторжения]. Я опустил "гриву", отодвинул свою гордость, какие-то достижения, и просто выполняю задачи, которые мне ставят. После 2014 года во время АТО было достаточно мотивированных людей, которые принимали в этом участие. В 2022 году в начале все мотивированные ушли. Не хочу никак критиковать коллег по цеху, это на совести каждого", - поделился мужчина.

Мирослав Кувалдин (фото: instagram.com/mjkuvaldin)

По словам лидера "The ВЙО", армии нужны не только штурмовики, но и "мужчины, умеющие хоть что-то делать".

"Приезжаем нашей маленькой группой и делаем так, чтобы военнослужащий на час-полтора немного забыл о том, где находится, а потом вспомнил, для чего он здесь находится. Я до 2022 года волонтерил, встречался с некоторыми бригадами. После 22 года я понял, что волонтером уже не обойдешься: надо отдавать гораздо больше родине", - рассказал о своих обязанностях Кувалдин.

К слову, певец сейчас младший сержант в 59-й отдельной мотопехотной бригаде. Его задача – поддерживать морально-психологическое состояние военнослужащих.

Он ездит вдоль линии фронта и вместе со своими коллегами дает по 3-4 концерта в день.