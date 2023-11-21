Повторила образ Мэрилин Монро. Леся Никитюк стала блондинкой (фото)

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк превратилась в легенду Голливуда - блондинку Мэрилин Монро. Соответствующие фотографии она опубликовала в своих соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Леся Никитюк повторила образ Мэрилин Монро

На сексуальных снимках Леся появилась в пикантном наряде с белокурыми волосами в стиле Мэрилин.

Леся Никитюк в образе Мэрилин Монро (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Свой образ она дополнила локонами и макияжем с красными губами.

"Mood", - подписала на английском пост блондинка, что в переводе значит "настроение".

Леся Никитюк в образе Мэрилин Монро (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фаны в восторге

Поклонники ведущей "Хто зверху?" засыпали ее комплиментами, отметив, что ей очень подходит такой цвет волос.

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Всьо! Не передівайся! Так і ходи! Белііінннн, яка класна, аж собі захотілось так замутити

Леся Никитюк в образе Мэрилин Монро (фото: instagram.com/lesia_nikituk)