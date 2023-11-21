Повторила образ Мэрилин Монро. Леся Никитюк стала блондинкой (фото)
Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк превратилась в легенду Голливуда - блондинку Мэрилин Монро. Соответствующие фотографии она опубликовала в своих соцсетях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Леся Никитюк повторила образ Мэрилин Монро
На сексуальных снимках Леся появилась в пикантном наряде с белокурыми волосами в стиле Мэрилин.
Леся Никитюк в образе Мэрилин Монро (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Свой образ она дополнила локонами и макияжем с красными губами.
"Mood", - подписала на английском пост блондинка, что в переводе значит "настроение".
Леся Никитюк в образе Мэрилин Монро (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Фаны в восторге
Поклонники ведущей "Хто зверху?" засыпали ее комплиментами, отметив, что ей очень подходит такой цвет волос.
- Десь плаче Притула
- Українська Мерлін Леся найкраща
- Леся Іванівна, ну я в шоці
- Вона набагато sexy ніж Мерлін Монро
- Всьо! Не передівайся! Так і ходи! Белііінннн, яка класна, аж собі захотілось так замутити
Леся Никитюк в образе Мэрилин Монро (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, ранее Алина Гросу показала горячие фото, но ее захехтали за чрезмерную откровенность.
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