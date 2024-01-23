Оскар 2024: полный список номинантов на премию

Все номинанты на премию Оскар 2024 (фото: Getty Images)

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 96-ю премию "Оскар". Среди претендентов на желанную статуэтку также оказалась украинская лента "20 дней в Мариуполе" режиссера и видеографа Мстислава Чернова, которая попала в шортлисты обеих номинаций, на которые подавалась.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт мероприятия.

Полный список номинантов на Оскар 2024 Лучший актер: Брэдли Купер, "Маэстро"

Колман Доминго, "Растин"

Пол Джаматти, "Оставленные" Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"

Джеффри Райт, "Американское чтиво" Лучший актер второго плана: Райан Гослинг, "Барби"

Стерлинг Браун, "Американское чтиво" Роберт Де Ниро, "Убийцы цветочного полнолуния"

Роберт Дауни Младший, "Оппенгеймер"

Марк Руффало, "Бедные создания" Лучшая актриса второго плана: Эмили Блант, "Оппенгеймер"

Даниэль Брукс, "Барва пурпурная"

Америка Фарерро, "Барби"

Джуди Фостер, "Даяна Наед"

Да'Вин Джой Рэндольф, "Оставленные" Лучшие дизайны костюмов: "Барби"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Наполеон"

"Оппенгеймер" "Бедные создания" Лучшие макияж и прически: "Голда"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

"Снежное сообщество" Лучший игровой короткометражный фильм: "После"

"Красное, белое и синее"

"Удивительная история Генри Шугара" "Непобедимый"

"Рыцарь удачи" Лучший анимационный короткоментражный фильм: "Письмо к свинье"

"95 ощущений"

"Наша униформа"

"Pachyderme"

"Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко" Лучший адаптированный сценарий: "Американское чтиво"

"Барби"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания" "Зона интересов" Лучший оригинальный сценарий: "Анатомия падения"

"Оставленные"

"Маэстро"

"Май, декабрь" "Прошлые жизни" Лучшая оригинальная музыка к фильму: "Американское чтиво"

"Индиана Джонс и реликвия судьбы"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания" Лучший полнометражный документальный фильм: "Бобби Уайн: Народный президент"

"Вечная память"

"4 дочери"

"Убить тигра"

"20 дней в Мариуполе" – украинская картина журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова. Лучший короткометражный документальный фильм: "The ABCs of Book Banning"

" The Barber of Little Rock"

"Island in Between"

"The last repair shop"

"Nai Nai & Wài Pó" Лучший фильм на иностранном языке : "Я - капитан", Италия

"Идеальные дни", Япония

"Снежное сообщество", Испания "Учительская", Германия

"Зона интересов", Великобритания Лучший полнометражный анимационный фильм: "Мальчик и птица"

"Элементарно"

"Нимона"

"Мечты работа" "Человек паук: Сквозь Вселенную" Лучшая работа художников-постановщиков: "Барби"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Наполеон"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания" Лучший монтаж: "Анатомия падения"

"Оставленные"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания" Лучший звук: "Творец"

"Маэстро"

"Миссия невозможна: Расплата. Часть первая"

"Оппенгеймер"

"Зона интересов" Лучшие визуальные эффекты: "Творец"

"Годзилла: Минус один"

"Сторожевые Галактики. Часть 3"

"Миссия невозможна: Расплата. Часть первая"

"Наполеон" Лучшая операторская работа: "Граф"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"