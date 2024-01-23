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Оскар 2024: полный список номинантов на премию

Вторник 23 января 2024 17:36
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Оскар 2024: полный список номинантов на премию Все номинанты на премию Оскар 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 96-ю премию "Оскар".

Среди претендентов на желанную статуэтку также оказалась украинская лента "20 дней в Мариуполе" режиссера и видеографа Мстислава Чернова, которая попала в шортлисты обеих номинаций, на которые подавалась.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт мероприятия.

Полный список номинантов на Оскар 2024

Лучший актер:

  • Брэдли Купер, "Маэстро"
  • Колман Доминго, "Растин"
  • Пол Джаматти, "Оставленные"

  • Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"
  • Джеффри Райт, "Американское чтиво"

Лучший актер второго плана:

  • Райан Гослинг, "Барби"
  • Стерлинг Браун, "Американское чтиво"

  • Роберт Де Ниро, "Убийцы цветочного полнолуния"
  • Роберт Дауни Младший, "Оппенгеймер"
  • Марк Руффало, "Бедные создания"

Лучшая актриса второго плана:

  • Эмили Блант, "Оппенгеймер"
  • Даниэль Брукс, "Барва пурпурная"
  • Америка Фарерро, "Барби"
  • Джуди Фостер, "Даяна Наед"
  • Да'Вин Джой Рэндольф, "Оставленные"

Лучшие дизайны костюмов:

  • "Барби"
  • "Убийцы цветочного полнолуния"
  • "Наполеон"
  • "Оппенгеймер"

  • "Бедные создания"

Лучшие макияж и прически:

  • "Голда"
  • "Маэстро"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бедные создания"
  • "Снежное сообщество"

Лучший игровой короткометражный фильм:

  • "После"
  • "Красное, белое и синее"
  • "Удивительная история Генри Шугара"

  • "Непобедимый"
  • "Рыцарь удачи"

Лучший анимационный короткоментражный фильм:

  • "Письмо к свинье"
  • "95 ощущений"
  • "Наша униформа"
  • "Pachyderme"
  • "Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"

Лучший адаптированный сценарий:

  • "Американское чтиво"
  • "Барби"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бедные создания"

  • "Зона интересов"

Лучший оригинальный сценарий:

  • "Анатомия падения"
  • "Оставленные"
  • "Маэстро"
  • "Май, декабрь"

  • "Прошлые жизни"

Лучшая оригинальная музыка к фильму:

  • "Американское чтиво"
  • "Индиана Джонс и реликвия судьбы"
  • "Убийцы цветочного полнолуния"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бедные создания"

Лучший полнометражный документальный фильм:

  • "Бобби Уайн: Народный президент"
  • "Вечная память"
  • "4 дочери"
  • "Убить тигра"
  • "20 дней в Мариуполе" – украинская картина журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.

Лучший короткометражный документальный фильм:

  • "The ABCs of Book Banning"
  • " The Barber of Little Rock"
  • "Island in Between"
  • "The last repair shop"
  • "Nai Nai & Wài Pó"

Лучший фильм на иностранном языке :

  • "Я - капитан", Италия
  • "Идеальные дни", Япония
  • "Снежное сообщество", Испания

  • "Учительская", Германия
  • "Зона интересов", Великобритания

Лучший полнометражный анимационный фильм:

  • "Мальчик и птица"
  • "Элементарно"
  • "Нимона"
  • "Мечты работа"

  • "Человек паук: Сквозь Вселенную"

Лучшая работа художников-постановщиков:

  • "Барби"
  • "Убийцы цветочного полнолуния"
  • "Наполеон"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бедные создания"

Лучший монтаж:

  • "Анатомия падения"
  • "Оставленные"
  • "Убийцы цветочного полнолуния"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бедные создания"

Лучший звук:

  • "Творец"
  • "Маэстро"
  • "Миссия невозможна: Расплата. Часть первая"
  • "Оппенгеймер"
  • "Зона интересов"

Лучшие визуальные эффекты:

  • "Творец"
  • "Годзилла: Минус один"
  • "Сторожевые Галактики. Часть 3"
  • "Миссия невозможна: Расплата. Часть первая"
  • "Наполеон"

Лучшая операторская работа:

  • "Граф"
  • "Убийцы цветочного полнолуния"
  • "Маэстро"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бедные создания"

Ранее мы публиковали всех номинантов на антипремию Золотая малина 2023.

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