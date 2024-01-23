Оскар 2024: полный список номинантов на премию
Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 96-ю премию "Оскар".
Среди претендентов на желанную статуэтку также оказалась украинская лента "20 дней в Мариуполе" режиссера и видеографа Мстислава Чернова, которая попала в шортлисты обеих номинаций, на которые подавалась.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт мероприятия.
Полный список номинантов на Оскар 2024
Лучший актер:
- Брэдли Купер, "Маэстро"
- Колман Доминго, "Растин"
- Пол Джаматти, "Оставленные"
- Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"
- Джеффри Райт, "Американское чтиво"
Лучший актер второго плана:
- Райан Гослинг, "Барби"
- Стерлинг Браун, "Американское чтиво"
- Роберт Де Ниро, "Убийцы цветочного полнолуния"
- Роберт Дауни Младший, "Оппенгеймер"
- Марк Руффало, "Бедные создания"
Лучшая актриса второго плана:
- Эмили Блант, "Оппенгеймер"
- Даниэль Брукс, "Барва пурпурная"
- Америка Фарерро, "Барби"
- Джуди Фостер, "Даяна Наед"
- Да'Вин Джой Рэндольф, "Оставленные"
Лучшие дизайны костюмов:
- "Барби"
- "Убийцы цветочного полнолуния"
- "Наполеон"
- "Оппенгеймер"
- "Бедные создания"
Лучшие макияж и прически:
- "Голда"
- "Маэстро"
- "Оппенгеймер"
- "Бедные создания"
- "Снежное сообщество"
Лучший игровой короткометражный фильм:
- "После"
- "Красное, белое и синее"
- "Удивительная история Генри Шугара"
- "Непобедимый"
- "Рыцарь удачи"
Лучший анимационный короткоментражный фильм:
- "Письмо к свинье"
- "95 ощущений"
- "Наша униформа"
- "Pachyderme"
- "Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"
Лучший адаптированный сценарий:
- "Американское чтиво"
- "Барби"
- "Оппенгеймер"
- "Бедные создания"
- "Зона интересов"
Лучший оригинальный сценарий:
- "Анатомия падения"
- "Оставленные"
- "Маэстро"
- "Май, декабрь"
- "Прошлые жизни"
Лучшая оригинальная музыка к фильму:
- "Американское чтиво"
- "Индиана Джонс и реликвия судьбы"
- "Убийцы цветочного полнолуния"
- "Оппенгеймер"
- "Бедные создания"
Лучший полнометражный документальный фильм:
- "Бобби Уайн: Народный президент"
- "Вечная память"
- "4 дочери"
- "Убить тигра"
- "20 дней в Мариуполе" – украинская картина журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.
Лучший короткометражный документальный фильм:
- "The ABCs of Book Banning"
- " The Barber of Little Rock"
- "Island in Between"
- "The last repair shop"
- "Nai Nai & Wài Pó"
Лучший фильм на иностранном языке :
- "Я - капитан", Италия
- "Идеальные дни", Япония
- "Снежное сообщество", Испания
- "Учительская", Германия
- "Зона интересов", Великобритания
Лучший полнометражный анимационный фильм:
- "Мальчик и птица"
- "Элементарно"
- "Нимона"
- "Мечты работа"
- "Человек паук: Сквозь Вселенную"
Лучшая работа художников-постановщиков:
- "Барби"
- "Убийцы цветочного полнолуния"
- "Наполеон"
- "Оппенгеймер"
- "Бедные создания"
Лучший монтаж:
- "Анатомия падения"
- "Оставленные"
- "Убийцы цветочного полнолуния"
- "Оппенгеймер"
- "Бедные создания"
Лучший звук:
- "Творец"
- "Маэстро"
- "Миссия невозможна: Расплата. Часть первая"
- "Оппенгеймер"
- "Зона интересов"
Лучшие визуальные эффекты:
- "Творец"
- "Годзилла: Минус один"
- "Сторожевые Галактики. Часть 3"
- "Миссия невозможна: Расплата. Часть первая"
- "Наполеон"
Лучшая операторская работа:
- "Граф"
- "Убийцы цветочного полнолуния"
- "Маэстро"
- "Оппенгеймер"
- "Бедные создания"
Ранее мы публиковали всех номинантов на антипремию Золотая малина 2023.
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