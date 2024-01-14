20 оскароносных комедий, которые нужно посмотреть прямо сейчас

Прекрасные комедии, которые получили самую высшую награду в киноиндустрии "Оскар", станут отличным развлечением в зимний холодный вечер. Такой фильм подарит вам максимум радости и хорошего настроения.

Какие лучшие комедии получили "Оскар" в разные года и которые можно посмотреть прямо сейчас, собрало для вас РБК-Украина (проект Styler).

1. Назад в будущее, 1985 год.

Марти МакФлай, 17-летний ученик средней школы, случайно отправляется на 30 лет в прошлое на путешествующем во времени ДеЛореане, изобретенном его близким другом, ученым-индивидуалистом Доком Брауном.

2. Ла-Ла Ленд, 2016 год

Делая свою карьеру в Лос-Анджелесе, пианист и актриса влюбляются друг в друга, пытаясь примирить свои стремления к будущему.

3. Отель "Гранд Будапешт", 2014 год

Писатель встречает владельца стареющего высококлассного отеля, который рассказывает ему о своих первых годах работы в вестибюле в славные годы отеля под руководством исключительного консьержа.

4. Зеленая книга, 2018 год

Итало-американский вышибала из рабочего класса становится водителем афроамериканского классического пианиста во время тура по югу Америки 1960-х годов.

5. Завтрак у Тиффани, 1961 год

Молодая светская львица Нью-Йорка интересуется молодым человеком, который переехал в ее многоквартирный дом, но ее прошлое угрожает помешать.

6. Зверополис, 2016 год

В городе антропоморфных животных новичок-кролик-полицейский и циничная лиса-мошенница должны работать вместе, чтобы раскрыть заговор.

7. Жизнь прекрасна, 1997 год

Когда непредубежденный еврейский официант и его сын становятся жертвами Холокоста, он использует идеальное сочетание воли, юмора и воображения, чтобы защитить своего сына от опасностей вокруг их лагеря.

8. В джазе только девушки, 1959 год

После того как двое музыкантов-мужчин стали свидетелями нападения мафии, они бегут из штата в составе женской группы, замаскированной под женщин, но начинаются дальнейшие осложнения.

9. Афера, 1973 год

Два мошенника объединяются, чтобы провернуть грандиозную аферу.

10. Римские каникулы, 1953 год

Скучающая и замкнутая принцесса сбегает от своих опекунов и влюбляется в американского журналиста в Риме.

11. Головоломка, 2015 год

После того как юная Райли вырвалась из своей жизни на Среднем Западе и переехала в Сан-Франциско, ее эмоции - радость, страх, гнев, отвращение и печаль - конфликтуют в том, как лучше всего ориентироваться в новом городе, доме и школе.

12. Квартира, 1960 год

Клерк страховой компании на Манхэттене пытается добиться успеха в своей компании, позволяя ее руководителям использовать его квартиру для свиданий, но за этим следуют осложнения и собственный роман.

13. Мой парень - псих, 2012 год

После пребывания в психиатрической больнице бывший учитель Пэт Солитано возвращается к своим родителям и пытается помириться со своей бывшей женой. Ситуация становится еще сложнее, когда Пэт встречает Тиффани, загадочную девушку со своими проблемами.

14. Корпорация монстров, 2001 год

Чтобы обеспечить город энергией, монстрам приходится пугать детей так, чтобы они кричали. Однако дети токсичны для монстров, и после того, как ребенок проходит, два монстра понимают, что все может быть не так, как они думают.

15. На обочине, 2004 год

Двое мужчин, достигших среднего возраста, которым особо нечего показать, кроме разочарования, отправляются в недельное путешествие по винодельческой стране Калифорнии, как раз в тот момент, когда один из них собирается отправиться в путешествие под венец.

16. Бердмен, 2014 год

Заброшенный актер-супергерой пытается возродить свою увядающую карьеру, написав сценарии, срежиссировав и снявшись в главной роли в бродвейской постановке.

17. Лагерь для военнопленных №17, 1953 год

После того как двое американцев были убиты при побеге из немецкого лагеря для военнопленных во время Второй мировой войны, казарменный торговец черным рынком Джей Джей Сефтон подозревается в том, что он был информатором.

18. Маленькая Мисс Счастье, 2006 год

Семья, решившая вывести свою маленькую дочь на финал конкурса красоты, отправляется в путешествие по стране на автобусе VW.

19. Все везде и сразу, 2022 год

Китайская иммигрантка средних лет вовлечена в безумное приключение, в котором она одна может спасти существование, исследуя другие вселенные и соединяясь с жизнью, которую она могла бы вести.

20. Рыбка по имени Ванда, 1988 год

В Лондоне четыре совершенно разных человека объединяются для ограбления драгоценностей, а затем пытаются обмануть друг друга ради добычи, что осложняется их попытками обмануть очень хорошего адвоката.