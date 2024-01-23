Оскар 2024: повний список номінантів на премію

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів на 96-ту премію "Оскар". Серед претендентів на бажану статуетку також опинилася українська стрічка "20 днів в Маріуполі" режисера та відеографа Мстислава Чернова, яка потрапила до шортлистів обох номінацій, на які подавалася.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт заходу.

Повний список номінантів на Оскар 2024 Найкращий актор: Бредлі Купер, "Маестро"

Колман Домінго, "Растін"

Пол Джаматті, "Залишені" Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер"

Джеффрі Райт, "Американське чтиво" Найкращий актор другого плану: Раян Гослінг, "Барбі"

Стерлінг Браун, "Американське чтиво" Роберт Де Ніро, "Вбивці квіткової повні"

Роберт Дауні Молодший, "Оппенгеймер"

Марк Руффало, "Бідолашні створіння" Найкраща акторка другого плану: Емілі Блант, "Оппенгеймер"

Даніель Брукс, "Барва пурпурова"

Амеріка Фарерра, "Барбі"

Джуді Фостер, "Даяна Наєд"

Да'Він Джой Рендольф, "Залишені" Найкращі дизайни костюмів: "Барбі"

"Вбивці квіткової повні"

"Наполеон"

"Оппенгеймер" "Бідолашні створіння" Найкращі макіяж та зачіски: "Голда"

"Маестро"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння"

"Снігова спільнота" Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Після"

"Червоне, біле і синє"

"Дивовижна історія Генрі Шугара" "Непереможний"

"Лицар удачі" Найкращий анімаційний короткоментражний фільм: "Лист до свині"

"95 відчуттів"

"Наша уніформа"

"Pachyderme"

"Війна закінчилася. Натхненна музикою Джона та Йоко" Найкращий адаптований сценарій: "Американське чтиво"

"Барбі"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння" "Зона інтересів" Найкращий оригінальний сценарій: "Анатомія падіння"

"Залишені"

"Маестро"

"Травень, грудень" "Минулі життя" Найкраща оригінальна музика до фільму: "Американське чтиво"

"Індіана Джонс і реліквія долі"

"Вбивці квіткової повні"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння" Найкращий повнометражний документальний фільм: "Бобі Вайн: Народний президент"

"Вічна памʼять"

"4 дочки"

"Вбити тигра"

"20 днів у Маріуполі" – українська стрічка журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова. Найкращий короткометражний документальний фільм: "The ABCs of Book Banning"

"The Barber of Little Rock"

"Island in Between"

"The last repair shop"

"Nai Nai & Wài Pó" Найкращий фільм іноземною мовою: "Я - капітан", Італія

"Ідеальні дні", Японія

"Снігова спільнота", Іспанія "Вчительська", Німеччина

"Зона інтересів", Велика Британія Найкращий повнометражний анімаційний фільм: "Хлопчик і птах"

"Елементарно"

"Німона"

"Мрії робота" "Людина павук: Крізь Всесвіт" Найкраща робота художників-постановників: "Барбі"

"Вбивці квіткової повні"

"Наполеон"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння" Найкращий монтаж: "Анатомія падіння"

"Залишені"

"Вбивці квіткової повні"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння" Найкращий звук: "Творець"

"Маестро"

"Місія неможлива: Розплата. Частина перша"

"Оппенгеймер"

"Зона інтересів" Найкращі візуальні ефекти: "Творець"

"Годзілла: Мінус один"

"Вартові Галактики. Частина 3"

"Місія неможлива: Розплата. Частина перша"

"Наполеон" Найкраща операторська робота: "Граф"

"Вбивці квіткової повні"

"Маестро"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння"