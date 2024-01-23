Дженнифер Лопес, Меган Фокс и Вин Дизель: все номинанты на антипремию Золотая малина 2023

Объявлены все номинанты на премию Золотая Малина 2022 (фото: Getty Images)

Стали известны номинанты 43-й ежегодной антипремии Золотая малина, на которой по традиции называют худших актеров, режиссеров, сценаристов, и, конечно, худшие фильмы года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт мероприятия.