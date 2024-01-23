Дженнифер Лопес, Меган Фокс и Вин Дизель: все номинанты на антипремию Золотая малина 2023
Объявлены все номинанты на премию Золотая Малина 2022 (фото: Getty Images)
Стали известны номинанты 43-й ежегодной антипремии Золотая малина, на которой по традиции называют худших актеров, режиссеров, сценаристов, и, конечно, худшие фильмы года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт мероприятия.
Худший фильм:
- Изгоняющий дьявола: Верующий
- "Неудержимые 4"
- "Мег 2: Впадина"
- "Шазам! Ярость богов"
- "Винни-Пух: Кровь и мед"
Худший актер:
- Рассел Кроу ("Экзорцист Ватикана")
- Вин Дизель ("Форсаж 10")
- Крис Эванс ("Без ответа")
- Джейсон Стейтем ("Мег 2: Бездна")
- Джон Войт ("Мерси")
Худшая актриса:
- Ана де Армас ("Без ответа")
- Меган Фокс ("Джонны и Клайд")
- Сальма Хайек ("Супер Майк: Последний танец")
- Дженнифер Лопес ("Мать")
- Хелен Миррен ("Шазам! Ярость богов")
Худший экранный дуэт:
- Любые два "беспощадных наемника" из "Неудержимых 4"
- Двое любых жадных к денегам инвесторов, пожертвовавших 400 миллионов долларов для покупки прав для ремейка "Экзорциста"
- Ана де Армас и Крис Эванс, провалившие экзамен по экранной химии ("Без ответа")
- Сальма Хайек и Ченнинг Татум ("Супер Майк: Последний танец")
- Винни-Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц ("Винни-Пух: Кровь и мед")
Отметим, что победителей Золотой Малины 2024 уже объявят перед "Оскаром" - 9 марта.
Недавно называли победителей телевизионной премии Эмми 2023 год .
Также напомним всех лауреатов кинопремии Золотой глобус 2024.