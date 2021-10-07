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Осінній призов 2021: в Україні стало менше ухильників, проте більше - непридатних до служби

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Четвер 07 жовтня 2021 08:07
Осінній призов 2021: в Україні стало менше ухильників, проте більше - непридатних до служби Фото: в Україні проходить осінній призов на строкову військову службу 2021 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні осінній призов-2021 на військову службу стартував у жовтні й триватиме по грудень, в рамках якого планується набрати 13 575 строковиків. В обласних військкоматах і медкомісіях розповіли про ситуацію з набором новобранців до лав ЗСУ, Держприкордонслужби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Про це передає Армія Inform.

Відправка призовників у військові частини, яка розпочалася днями в містах України, триватиме по 16 грудня.

  • Житомирський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки вже відправив до армії першу партію призовників - молодих людей віком від 18 до 27 років - у кількості 105 людей (із загальних 520 новобранців).
  • З Дніпропетровської області до військових частин вирушили перші 97 призовників.
  • Із Закарпатської та Івано-Франківської областей призвуть 800 молодих українців.
  • З Вінницької області частинами відправляють близько 150 людей із запланованих 654 новобранців.
  • З Одеської області перша команда призовників налічує 60 юнаків (всього ж будуть направлені 735 новобранців).

В обласних військово-лікарських комісіях поінформували, що під час нинішнього призову фіксується збільшення відсотка непридатних до військової служби громадян. Особливо це спостерігається в районах, заражених радіоактивними відходами після аварії на ЧАЕС.

Найчастіше молоді люди мають проблеми з дихальною і серцево-судинною системою, також нерідко діагностуються плоскостопість та остеохондроз.

При цьому зазначається, що кількість "ухильників" стала меншою, ніж це було в минулі призови.

Нагадаємо, торік Верховна Рада посилила покарання для призовників-ухильників: при порушенні військового обліку військовозобов'язаним, а також тим, хто потрапляє під призов і резервістам доведеться заплатити від 510 до 810 гривень, а при повторному вчиненні порушення - від 850 до 1700 гривень. При цьому ухилення в особливий період загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Додамо, що в Україні мають намір скасувати обов'язковий військовий призов до армії вже з 2023 року.

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