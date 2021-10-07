Осінній призов 2021: в Україні стало менше ухильників, проте більше - непридатних до служби

В Україні осінній призов-2021 на військову службу стартував у жовтні й триватиме по грудень, в рамках якого планується набрати 13 575 строковиків. В обласних військкоматах і медкомісіях розповіли про ситуацію з набором новобранців до лав ЗСУ, Держприкордонслужби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Відправка призовників у військові частини, яка розпочалася днями в містах України, триватиме по 16 грудня.

Житомирський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки вже відправив до армії першу партію призовників - молодих людей віком від 18 до 27 років - у кількості 105 людей (із загальних 520 новобранців).

З Дніпропетровської області до військових частин вирушили перші 97 призовників.

Із Закарпатської та Івано-Франківської областей призвуть 800 молодих українців.

З Вінницької області частинами відправляють близько 150 людей із запланованих 654 новобранців.

З Одеської області перша команда призовників налічує 60 юнаків (всього ж будуть направлені 735 новобранців).

В обласних військово-лікарських комісіях поінформували, що під час нинішнього призову фіксується збільшення відсотка непридатних до військової служби громадян. Особливо це спостерігається в районах, заражених радіоактивними відходами після аварії на ЧАЕС.

Найчастіше молоді люди мають проблеми з дихальною і серцево-судинною системою, також нерідко діагностуються плоскостопість та остеохондроз.

При цьому зазначається, що кількість "ухильників" стала меншою, ніж це було в минулі призови.