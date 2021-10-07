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Осенний призыв 2021: в Украине стало меньше уклонистов, но больше - непригодных к службе

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Четверг 07 октября 2021 08:07
Осенний призыв 2021: в Украине стало меньше уклонистов, но больше - непригодных к службе Фото: в Украине проходит осенний призыв на срочную военную службу 2021 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине осенний призыв-2021 на военную службу стартовал в октябре и продлится до декабря, в рамках которого планируется набрать 13 575 срочников. В областных военкоматах и медкомиссиях рассказали о ситуации с набором новобранцев в ряды ВСУ, Госпогранслужбы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Об этом передает Армія Inform.

Отправка призывников в воинские части, которая началась на днях в городах Украины, продлится до 16 декабря.

  • Житомирский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки уже отправил в армию первую партию призывников - молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет - в количестве 105 человек (из общих 520 новобранцев).
  • Из Днепропетровской области в воинские части отправились первые 97 призывников.
  • Из Закарпатской и Ивано-Франковской областей призовут 800 молодых украинцев.
  • Из Винницкой области частями отправляют около 150 человек из запланированных 654 новобранцев.
  • Из Одесской области первая команда призывников насчитывает 60 юношей (всего же будут направлены 735 новобранцев).

В областных военно-врачебных комиссиях проинформировали, что во время нынешнего призыва фиксируется увеличение процента непригодных к военной службе граждан. Особенно это наблюдается в районах, зараженных радиоактивными отходами после аварии на ЧАЭС.

Чаще всего молодые люди имеют проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системой, также нередко диагностируются плоскостопие и остеохондроз.

При этом отмечается, что количество "уклонистов" стала меньше, чем это было в прошлые призывы.

Напомним, в прошлом году Верховная Рада ужесточила наказание для призывников-уклонистов: при нарушении военного учета военнообязанным, а также тем, кто попадает под призыв и резервистам придется заплатить от 510 до 810 гривен, а при повторном совершении нарушения - от 850 до 1700 гривен. При этом уклонение в особый период грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Добавим, что в Украине намерены отменить обязательный военный призыв в армию уже с 2023 года.

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Призыв в армию Осенний призыв
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