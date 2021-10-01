В Україні почався осінній призов: що відомо
В Україні розпочинається осінній призов громадян до лав Збройних сил України. Черговий призов громадян України на строкову військову службу відбуватиметься у жовтні-грудні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
Призовні комісії працюють із 1 жовтня. Підготовка до призову велася з 1 вересня.
Перші відправлення до війська розпочнуться 5 жовтня, завершиться призов 21 грудня.
Кого призивають
На строкову військову службу у жовтні‒грудні 2021 року призиваються:
- громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років,
- старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
Чисельність строковиків
29 вересня Кабінет міністрів затвердив чисельність строковиків у кількості 13 575 осіб, із них: до лав Збройних сил - 6 500 осіб, Національної гвардії - 4 775 осіб, Державної прикордонної служби - 1 700 осіб, Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб.
Фінансування
З бюджету виділено 71,1 млн грн для проведення призову. Для призову до ЗСУ виділено 34,1 млн грн, Нацвардії - 25,0 млн грн, прикордонної служби - 8,9 млн грн, спеціальної служби транспорту - 3,1 млн грн.