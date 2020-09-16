ВР посилила покарання для призовників-ухильників: що їх чекає

Ухилення від армії в Україні буде каратися більш суворо (фото: zoda.gov.ua)

Влада збільшила розмір штрафів для тих, хто ухиляється від армії

Ухилення від армії в Україні буде каратися більш суворо після підтримки законопроєкту № 3553. Так Верховна Рада затвердила збільшення штрафів за порушення для призовників і військовозобов'язаних.

За збільшення розміру штрафних санкцій законопроєктом № 3553 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку" проголосували 226 депутатів.

Як зміняться штрафи та кримінальна відповідальність

При порушенні військового обліку військовозобов'язаним, а також тим, хто потрапляє під заклик і резервістам доведеться заплатити від 510 до 810 гривень (до цього від 85 до 119 гривень). При повторному вчиненні порушення - від 850 до 1700 гривень.

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційної підготовки та мобілізації – штраф від 1700 до 3400 гривень і для посадових осіб – від 3400 до 5100 гривень. Повторно – від 3400 до 5100 гривень, для посадових осіб від 5100 до 8500 гривень.

Якщо призовники, резервісти та військовозобов'язані навмисне зіпсують військово-облікові документи, їх чекає штраф від 510 до 850 гривень, за порушення - від 850 до 1700 гривень.

Наголошується, що зі списку адмінпорушень вилучено низку статей, зокрема про неявку на виклик у військовий комісаріат, неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць, та прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку.

При цьому ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період буде каратися позбавленням волі на термін від 3 до 5 років. До цього покарання передбачало ув'язнення від 2 до 5 років.

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