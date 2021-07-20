В Україні скасують обов'язковий військовий призов: у Зеленського назвали терміни

Обов'язковий військовий призов в Україні скасують вже з 2023 року. Такий крок потрібно зробити на шляху до членства в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави партії СН Олександра Корнієнко в інтерв'ю "Українським новинам".

"Це можливо вже з 2023 року. Також буде реформа військкомату. Ці всі реформи очікуються, тому що вони пов’язані з планом членства в НАТО. Військова реформа буде відбуватися далі постійно", - пояснив Корнієнко.

З прийняттям законопроєкту про національний супротив почне поступово втілюватися військова стратегія, підписана Президентом Володимиром Зеленським. Вона передбачає заміну обов'язкового призову службою в резерві.

Нагадаємо, на минулому тижні Верховна рада схвалила у другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №5558, який передбачає, що чисельність Збройних сил України зросте на 11 тисяч осіб.

Також Рада прийняла законопроект №5557 про національний опір, у якому прописано створення в Україні територіальної оборони.