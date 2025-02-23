Вот сколько времени нужно ходить на беговой дорожке, чтобы уменьшить жир на животе
Ходьба на беговой дорожке является одним из самых эффективных и недооцененных способов сжечь калории и ускорить метаболизм. Для лучшего эффекта стоит ходить определенное количество времени.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Сколько времени ходить на беговой дорожке
Ходьба на беговой дорожке под наклоном увеличивает интенсивность, заставляя тело работать интенсивнее, увеличивая сжигание калорий и задействуя больше мышц.
Стоит ходить от 30 до 45 минут, в зависимости от вашего уровня физической подготовки и интенсивности тренировки. Вот общие рекомендации:
- Начинающие - 20-30 минут с умеренным наклоном (5-8%) и равномерным темпом
- Средний уровень - ходите в течение 30-40 минут под углом наклона 10-12% в чуть более быстром темпе
- Профессионал - ходите 40-45 минут на наклоне 12-15%, смешивая с интервалами высокую скорость
Если целью является потеря жира, ходите по крайней мере 4-5 раз в неделю, соблюдая дефицит калорий. Сочетайте с силовыми тренировками для еще большего ускорения метаболизма.
Вместо того, чтобы ходить под ровным наклоном, попробуйте 1-минутные интервалы под наклоном 12-15% с периодом восстановления 6-8%. Эти изменения наклона заставляют ваше тело работать интенсивнее, ускоряя сжигание калорий и ускоряя потерю жира.
Сколько времени ходить на беговой дорожке для сжигания жира на животе (фото: Freepik)
Почему ходьба эффективна для потери жира на животе
Любая форма движения сжигает калории, но ходьба на наклоне является более эффективной, а именно:
- ходьба на наклоне может сжечь на 50% больше калорий, чем на ровной поверхности. Мышцы работают интенсивнее, пульс ускоряется, а жир сжигается эффективнее
- ходьба вверх задействует ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и икры
- в отличие от бега, ходьба на наклоне не вредит суставам, при этом способствует сжиганию жира
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