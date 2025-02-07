В какое время хуже всего тренироваться: утром, в обед или вечером

Занятия спортом полезны не только для физического состояния, но и для здоровья в целом. Однако, есть определенное время суток, когда категорически не нужно идти в спортзал.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, утром, в обед или вечером не стоит идти на тренировку.

Когда не стоит тренироваться

Утренние тренировки - это прекрасно и является частью расписания для большинства фанатов фитнеса. Но упражнения на рассвете всего через несколько минут после того, как вы проснулись, на самом деле могут быть очень вредными.

Тренер Калеб Баке рассказал, что вашему телу нужно достаточное время, чтобы расслабиться после того, как вы провели все это время в неподвижном состоянии во время сна.

Телу может не хватать питательных веществ и энергии, чтобы работать с максимальной эффективностью. Кроме того, вы подвергаетесь повышенному риску получить травму, когда тело все еще находится в полусонном режиме.

Лучше всего дать себе немного дополнительного времени каждое утро, чтобы войти в динамичную разминку и съесть что-нибудь перед тренировкой.

Важно также не заниматься спортом слишком близко ко сну.

"Интенсивные физические упражнения естественным образом пробуждают ваше тело, ускоряя пульс", - добавил эксперт.

Когда еще нельзя тренироваться

Во время любой болезни стоит дать своему телу отдохнуть и восстановиться. Вы не только не сократите собственное выздоровление, но и можете заразить других.

К тому же, если у вас сидячая работа, то первое, что вы, наверное, захотите сделать после завершения дня, это подвигаться. Однако, сидение в статической позе уменьшает способность фасций стабилизировать суставы.

Напряжение и сжатие, вызванные сидением, изменяют способность тела эффективно двигаться.

Кроме того, тренировка на голодный желудок приведет к сильному истощению и усталости. Перекусы перед тренировкой имеют решающее значение для получения необходимой энергии для интенсивных упражнений.

Если вы не смогли выспаться шесть-семь часов, в ваших интересах отложить тренировку на день, когда вы будете более бодры. Следите за признаками усталости. Почти всегда лучше поспать, а не тренироваться.