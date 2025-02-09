Можно ли тренироваться на голодный желудок? Ответ может вас удивить

Тренироваться в спортзале на голодный желудок можно, если избегать определенных физических нагрузок. Диетолог также назвала продукты, которые можно есть перед самой тренировкой для заряда энергией.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Когда можно тренироваться на голодный желудок

Спортивный диетолог Майкл Ривис рассказал, что безопасность тренировки на голодный желудок зависит от типа упражнений, которое вы собираетесь выполнять.

Лучшие тренировки натощак - это упражнения низкой интенсивности, такие как ходьба, легкое плавание, йога, езда на велосипеде или тренировки с отягощениями от легкой до средней интенсивности.

Ривис объяснил, что когда тело находится в состоянии голодания во время 75-минутной тренировки, оно использует запасы гликогена в организме. Гликоген - это форма глюкозы, которую организм использует для получения энергии.

"Мы можем выполнять упражнения натощак благодаря гликогену и способности организма использовать накопленный жир в качестве энергии. Однако при выполнении упражнений с высокой интенсивностью - 85% от максимальной частоты сердечных сокращений организму становится сложно удовлетворить энергетические потребности за счет жира", - добавил эксперт.

Почему важно есть перед интенсивной тренировкой

Диетолог Джулия Лонг отметила, если вы не едите перед интенсивной тренировкой (например, подъемом тяжелого веса), то она не только не будет такой эффективной, но и может нанести больше вреда, чем пользы.

Во время интенсивных упражнений тело может начать расщеплять мышечную ткань для получения энергии, если гликоген низкий.

Высокоинтенсивные тренировки на голодный желудок могут повысить уровень кортизола - гормона стресса, что может затруднить восстановление.

Поэтому лучше всего поесть перед интенсивной или длительной тренировкой. Это может улучшить вашу физическую форму, поскольку вы можете дольше тренироваться с большей интенсивностью.

Что есть перед тренировкой

Стоит есть заранее, ведь еда непосредственно перед тренировкой может вызвать тошноту. Лучше всего есть за час до тренировки. Это дает организму время, чтобы переварить пищу, превращая питательные вещества в топливо, которое вы можете использовать.

Если вы никогда раньше не ели перед тренировкой и волнуетесь, как это повлияет на ваш желудок, то стоит начать с легкоусвояемых продуктов, таких как бананы, тосты или яблочное пюре.

Другие продукты, которые следует включить в пищу перед тренировкой или перекус, включают овсянку, цельнозерновой хлеб, греческий йогурт, нежирное мясо индейки, протеиновый коктейль и ореховое масло.

Даже если вы тренируетесь на голодный желудок, то важно правильно увлажнять организм до, во время и после тренировки. В противном случае тело и мозг не смогут нормально функционировать.

Чтобы избежать ощущения, что живот наполнен водой во время тренировки, стоит постепенно увлажнять организм.

Помните, тренировки натощак допустимы, только если они длятся менее 75 минут.