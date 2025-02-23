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Ось скільки часу потрібно ходити на біговій доріжці, щоб зменшити жир на животі

Неділя 23 лютого 2025 15:35
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Ось скільки часу потрібно ходити на біговій доріжці, щоб зменшити жир на животі Скільки часу потрібно ходити на біговій доріжці, щоб спалити жир (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ходьба на біговій доріжці є одним із найефективніших і недооцінених способів спалити калорії та прискорити метаболізм. Для кращого ефекту варто ходити певну кількість часу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Скільки часу ходити на біговій доріжці

Ходьба на біговій доріжці під нахилом збільшує інтенсивність, змушуючи тіло працювати інтенсивніше, збільшуючи спалювання калорій і залучаючи більше м’язів.

Варто ходити від 30 до 45 хвилин, залежно від вашого рівня фізичної підготовки та інтенсивності тренування. Ось загальні рекомендації:

  • Початківці - 20-30 хвилин із помірним нахилом (5-8%) і рівномірним темпом
  • Середній рівень - ходіть протягом 30-40 хвилин під кутом нахилу 10-12% у трохи швидшому темпі
  • Професіонал - ходіть 40-45 хвилин на нахилі 12-15%, змішуючи з інтервалами високу швидкість

Якщо метою є втрата жиру, ходіть принаймні 4-5 разів на тиждень, дотримуючись дефіциту калорій. Поєднуйте з силовими тренуваннями для ще більшого прискорення метаболізму.

Замість того, щоб ходити під рівним нахилом, спробуйте 1-хвилинні інтервали під нахилом 12-15% із періодом відновлення 6-8%. Ці зміни нахилу змушують ваше тіло працювати інтенсивніше, прискорюючи спалювання калорій і прискорюючи втрату жиру.

Ось скільки часу потрібно ходити на біговій доріжці, щоб зменшити жир на животіСкільки часу ходити на біговій доріжці для спалювання жиру на животі (фото: Freepik)

Чому ходьба ефективна для втрати жиру на животі

Будь-яка форма руху спалює калорії, але ходьба на нахилі є більш ефективною, а саме:

  • ходьба на нахилі може спалити на 50% більше калорій, ніж на рівній поверхні. М’язи працюють інтенсивніше, пульс прискорюється, а жир спалюється ефективніше
  • ходьба вгору залучає сідничні м’язи, підколінні сухожилля та литки
  • на відміну від бігу, ходьба на нахилі не шкодить суглобам, водночас сприяє спалюванню жиру

Раніше ми повідомляли, в який час доби найгірше тренуватися.

Читайте також, чи можна тренуватися на голодний шлунок.

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