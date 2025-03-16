6 ежедневных дел, которые можно легко превратить в тренировку

Ежедневные дела, которые все обычно делают автоматически, можно легко превратить в эффективные тренировки. Простая уборка или ходьба по лестнице могут стать отличными способами поддержания физической формы.

Покупки продуктов

Тренер Марвин Никсо рассказал, что многие считают покупки продуктов одной из самых простых задач. Однако, это дело на самом деле может помочь вам сжечь калории и нарастить мышцы, если вы делаете это правильно.

Для начала вы можете пойти в продуктовый магазин, а не ехать на автомобиле. Ходьба сжигает калории и является хорошим упражнением для сердечно-сосудистой системы, кроме того, вы будете покупать только ту еду, которую можете взять с собой, поэтому вы будете есть только лучшую.

Вы также сожжете дополнительные калории, неся продукты домой.

Выгуливание собаки

Если у вас есть собака, то вы знаете, насколько важно выводить животное на прогулку. Это также является отличной возможностью для вас, чтобы повысить частоту сердечных сокращений.

Эксперт рекомендует ходить или бегать с собакой.

Выполнение поручений

Вместо того, чтобы решать все свои дела на автомобиле, лучше ездить на велосипеде. Даже неспешная прогулка на велосипеде по городу - это хорошее упражнение, которое также служит для приятной смены обстановки.

Например, если вам нужно отправить письмо, поезжайте на велосипеде до почты.

Поездка на работу

Работа может стать отличным источником кардиотренировок. Если есть холмы, то нужно работать в разных зонах частоты сердечных сокращений, что прекрасно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Встречи с друзьями или семьей

Вместо того, чтобы звонить друзьям или родним, подумайте о том, чтобы поговорить во время прогулки. Несмотря на то, что ходьба является медленной кардиотренировкой в стабильном состоянии, она все равно повышает частоту сердечных сокращений выше уровня покоя и является основой для других кардиотренировок, к которым вы можете переходить позже.

Стирка

Стирка может считаться работой в вашей повседневной жизни, но она также может служить тренировкой. Тренер Стефани Мансур рекомендует делать 10 приседаний каждый раз, когда вы кладете горсть одежды в стиральную машину, а затем снова, когда кладете эту одежду в сушильную машину.

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