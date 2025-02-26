Как навсегда избавиться от привычки пропускать тренировки? Тренер назвала 3 суперспособа

После долгого рабочего дня возникает соблазн пропустить запланированную тренировку. Есть способы, которые могут помочь навсегда избежать такой привычки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Aaptiv .

Почему люди пропускают тренировки?

Іногда люди могут пропускать тренировки, потому что слишком устали или сильно заняты.

Эксперт, который специализируется на психологии спорта и здоровья Джулия Теховник рассказала, что часто люди чувствуют себя немотивированными, поэтому и пропускают тренировки.

"Если мы чувствуем себя немотивированными, то легко отбросить тренировки из списка приоритетов. Когда мотивация начинает падать, становится легче находить причины, чтобы пропустить рутинные тренировки", - добавила она.

Тренер Моника Лам-Фейст говорит, если ваша цель похудеть, то стоит установить определенные временные рамки, за которые вы должны сбросить определенное количество килограммов. Так вы сможете долго бить мотивированными, ведь постепенного будете видеть результаты похудения.

Советы по соблюдению расписания тренировок

Найдите то, что вам нравится

Если вам не нравится бегать, посещать тренажерный зал или поднимать тяжести, у вас не будет мотивации заниматься этим.

Поэтому можно попробовать пойти на прогулку, также подумайте о нетрадиционных упражнениях. В конце концов, лучший способ придерживаться программы или тренировки - это действительно наслаждаться этим.

Оставайтесь последовательными

Тренируйтесь ежедневно в одно и то же время. Таким образом, со временем это станет частью вашего обычного расписания.

Можно попробовать тренироваться утром, если вы заняты вечером. Таким образом, ваши повседневные действия не будут мешать тренировке.

Меняйте тренировки

Постоянно меняйте свой распорядок дня, чтобы избежать скуки и исчезновения мотивации. Например, если вы обычно ездите на велосипеде, попробуйте быструю прогулку или йогу. Будьте креативными и пробуйте что-то новое каждые несколько недель.

Какие тренировки более эффективны

В интервью РБК-Украина фитнес-тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк рассказывал, что часто люди выбирают между силовыми и кардиотренировками.

Как оказалось, во время кардиотренировок на треть сжигается больше калорий, тогда как силовые - это поднятие гантель и рост мышц.

Например, во время бега работают мышцы ног в основном, поэтому это не высокоинтенсивная работа, ведь работают не все части организма. А силовые тренировки позволяют активировать все мышцы тела и прекрасно помогают похудеть.

По словам эксперта, для тех, кто хочет улучшить физическую форму и похудеть, кардиотренировки будут предпочтительными. Однако, если вы хотите скорректировать фигуру и увеличить мышечную массу, более эффективными будут силовые тренировки.