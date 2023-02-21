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Вот почему заряжать телефон в машине - плохая идея: убедительные причины

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Вторник 21 февраля 2023 11:17
Вот почему заряжать телефон в машине - плохая идея: убедительные причины Почему нельзя заряжать телефон в машине (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Когда под рукой не оказалось зарядного устройства, телефон можно зарядить и в автомобиле. Однако не следует злоупотреблять этой возможностью. Проблема в том, что для зарядки телефона нужна стабильная подача энергии, но автомобиль этого дать не может.

Об этом пишут на сайте Santeplus.

Почему нельзя заряжать телефон в машине

Современные телефоны необязательно заряжать до 100%. Более того, это часто может сокращать срок жизни самого аккумулятора. Для быстрой и качественной зарядки достаточно иметь стабильную подачу электроэнергии.

Но прикуривателя автомобиля не может обеспечить это для гаджета.

При запуске генератора ему требуется много энергии, что приводит к падению напряжения. Также к этому приводит и нагрузка по обогреву или кондиционированию авто. А все это не нравится аккумулятору вашего телефона.

Обратите внимание, что то же самое происходит, когда вы находитесь в поезде или туристическом автобусе, где есть USB-разъемы для зарядки.

Поэтому лучше по большей части заряжать смартфон от "родной" зарядки, а от других приборов - только в чрезвычайных случаях, когда другого выхода нет.

Основные советы для правильной зарядки

Эксперты выделяют несколько простых рекомендаций, которые помогут уберечь батарею во время зарядки:

  • Не держите смартфон под воздействием солнечных лучей. Тем более, когда он заряжается. Старайтесь отключать интернет и закрывать фоновые процессы, чтобы смартфон не испытывал дополнительной нагрузки.
  • Не разряжайте смартфон до нуля: лучше соблюдать минимальный порога в 15-20%, а если нет возможности зарядить телефон, включите энергосберегающий режим.
  • Иногда все же нужно разряжать батарею. К примеру, Google рекомендует разряжать устройства ниже 10%, но не до нуля.
  • При продолжительном хранении смартфона лучше заряжать аккумулятор на 50-80%. Это нужно делать, если устройство просто лежит без дела.
  • Убедитесь, что в вашем доме нет проблем с электропроводкой. Не должно быть скачков напряжения и сбоев, иначе у смартфона могут возникнуть проблемы.

Чтобы телефон заряжался быстрее:

  • включите режим полета
  • отдавайте предпочтение зарядке от розетки и родной зарядки
  • не забудьте закрыть все программы в фоновом режиме
  • выключите процесс синхронизации и выберите функцию "Только зарядка"

Раньше мы рассказывали, когда нужно покупать новый мобильный телефон.

Читайте также, почему телефон медленно заряжается.

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