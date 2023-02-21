Вот почему заряжать телефон в машине - плохая идея: убедительные причины
Когда под рукой не оказалось зарядного устройства, телефон можно зарядить и в автомобиле. Однако не следует злоупотреблять этой возможностью. Проблема в том, что для зарядки телефона нужна стабильная подача энергии, но автомобиль этого дать не может.
Об этом пишут на сайте Santeplus.
Почему нельзя заряжать телефон в машине
Современные телефоны необязательно заряжать до 100%. Более того, это часто может сокращать срок жизни самого аккумулятора. Для быстрой и качественной зарядки достаточно иметь стабильную подачу электроэнергии.
Но прикуривателя автомобиля не может обеспечить это для гаджета.
При запуске генератора ему требуется много энергии, что приводит к падению напряжения. Также к этому приводит и нагрузка по обогреву или кондиционированию авто. А все это не нравится аккумулятору вашего телефона.
Обратите внимание, что то же самое происходит, когда вы находитесь в поезде или туристическом автобусе, где есть USB-разъемы для зарядки.
Поэтому лучше по большей части заряжать смартфон от "родной" зарядки, а от других приборов - только в чрезвычайных случаях, когда другого выхода нет.
Основные советы для правильной зарядки
Эксперты выделяют несколько простых рекомендаций, которые помогут уберечь батарею во время зарядки:
- Не держите смартфон под воздействием солнечных лучей. Тем более, когда он заряжается. Старайтесь отключать интернет и закрывать фоновые процессы, чтобы смартфон не испытывал дополнительной нагрузки.
- Не разряжайте смартфон до нуля: лучше соблюдать минимальный порога в 15-20%, а если нет возможности зарядить телефон, включите энергосберегающий режим.
- Иногда все же нужно разряжать батарею. К примеру, Google рекомендует разряжать устройства ниже 10%, но не до нуля.
- При продолжительном хранении смартфона лучше заряжать аккумулятор на 50-80%. Это нужно делать, если устройство просто лежит без дела.
- Убедитесь, что в вашем доме нет проблем с электропроводкой. Не должно быть скачков напряжения и сбоев, иначе у смартфона могут возникнуть проблемы.
Чтобы телефон заряжался быстрее:
- включите режим полета
- отдавайте предпочтение зарядке от розетки и родной зарядки
- не забудьте закрыть все программы в фоновом режиме
- выключите процесс синхронизации и выберите функцию "Только зарядка"
Раньше мы рассказывали, когда нужно покупать новый мобильный телефон.
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