Вот 4 причины, почему ваш телефон медленно заряжается

Когда ваш смартфон новый, он заряжается почти мгновенно и долго держит заряд. Однако со временем батарея изнашивается, а само время зарядки существенно увеличивается.

Вероятны причины, почему ваш телефон долго заряжается, - читайте в материале Styler.

Неисправная зарядка

Блок и кабель питания являются основными компонентами зарядки. Если хотя бы один из них будет неисправен, телефон будет заряжаться медленнее, а батарея - терять свои свойства.

Если вы постоянно наматываете и скручиваете зарядное устройство, оно может порваться, что просто исключит возможность зарядки. Не нужно пытаться починить его скотчем или другими подручными средствами. Лучше всего приобрести новое зарядное устройство для телефона.

Проблема с USB-портом телефона

Батарея телефона принимает электроэнергию через USB-порт. Часто он может быть поврежден или загрязнен. Это затрудняет процесс подзарядки.

Если вы заметили, что зарядка стала значительно медленнее, очистите порт USB. С помощью зубочистки или более мягкого предмета аккуратно удалите застрявшую в порту грязь. Но ни в коем случае не используйте металлические предметы. Иначе порт будет поврежден, и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.

Фоновые программы перегружают телефон

Даже если вы вышли из всех приложений и выключили телефон, они все равно потребляют энергию для поддержания работы. Это в свою очередь будет делать зарядку медленнее, ведь аккумулятор продолжает эксплуатироваться.

Чтобы это исправить, просто закройте вручную все программы, работающие в фоновом режиме.

Неправильное использование телефона

Эта причина созвучна с незакрытыми фоновыми программами. То же происходит, если вы используете телефон во время зарядки. Аккумулятор продолжает активную работу и не может нормально принимать энергию.

Очевидно, что время зарядки увеличится, а качество батареи начнет быстро снижаться. Поэтому лучше не брать телефон в руки, пока он находится в розетке, если не хотите преждевременно менять аккумулятор.