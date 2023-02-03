Вот 4 причины, почему ваш телефон медленно заряжается
Когда ваш смартфон новый, он заряжается почти мгновенно и долго держит заряд. Однако со временем батарея изнашивается, а само время зарядки существенно увеличивается.
Вероятны причины, почему ваш телефон долго заряжается, - читайте в материале Styler.
Неисправная зарядка
Блок и кабель питания являются основными компонентами зарядки. Если хотя бы один из них будет неисправен, телефон будет заряжаться медленнее, а батарея - терять свои свойства.
Если вы постоянно наматываете и скручиваете зарядное устройство, оно может порваться, что просто исключит возможность зарядки. Не нужно пытаться починить его скотчем или другими подручными средствами. Лучше всего приобрести новое зарядное устройство для телефона.
Проблема с USB-портом телефона
Батарея телефона принимает электроэнергию через USB-порт. Часто он может быть поврежден или загрязнен. Это затрудняет процесс подзарядки.
Если вы заметили, что зарядка стала значительно медленнее, очистите порт USB. С помощью зубочистки или более мягкого предмета аккуратно удалите застрявшую в порту грязь. Но ни в коем случае не используйте металлические предметы. Иначе порт будет поврежден, и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.
Фоновые программы перегружают телефон
Даже если вы вышли из всех приложений и выключили телефон, они все равно потребляют энергию для поддержания работы. Это в свою очередь будет делать зарядку медленнее, ведь аккумулятор продолжает эксплуатироваться.
Чтобы это исправить, просто закройте вручную все программы, работающие в фоновом режиме.
Неправильное использование телефона
Эта причина созвучна с незакрытыми фоновыми программами. То же происходит, если вы используете телефон во время зарядки. Аккумулятор продолжает активную работу и не может нормально принимать энергию.
Очевидно, что время зарядки увеличится, а качество батареи начнет быстро снижаться. Поэтому лучше не брать телефон в руки, пока он находится в розетке, если не хотите преждевременно менять аккумулятор.
Раньше мы рассказывали, вредит ли быстрая зарядка телефону.
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