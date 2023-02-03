Как понять, что пора покупать новый телефон: важные звоночки

Средний срок годности любого современного смартфона составляет около 2-4 лет. Однако иногда могут возникать неисправности, из-за которых устройство нужно просто менять. Кстати, об этом телефон проинформирует вас определёнными сигналами.

Когда нужно менять смартфон - читайте ниже в материале Styler.

Проблемы с аккумулятором

Батарея телефона - не вечна, особенно при условии активного использования. Если однажды вы заметили неисправность при зарядке или быструю потерю зарядки, вероятно, дело именно в аккумуляторе.

Естественно, его можно поменять. Однако новый не прослужит долго, ведь не является "родным", и в конце концов телефон все равно придется поменять.

Проблемы с памятью устройства

Есть различные рекомендации по устранению этой проблемы, включая удаление программ, файлов и видеозаписей из памяти устройства, чистку кэша и другие способы. Но может быть так, что проблема устраняется только на короткий срок. А это уже звоночек к выбору нового телефона.

Зависают программы и система в целом

Если вам сложно скачать какие-либо программы, потому что они открываются слишком долго. Если два предыдущих момента можно исправить и как-то пользоваться устройством, то в этом случае точно стоит совершать новую покупку.

Смартфон нужно заменить более производительным, но не обязательно дорогим. На рынке сейчас представлен большой выбор недорогой мощной техники.

Не обновляется программное обеспечение

Как правило, разработчики смартфонов обновляют программное обеспечение телефонов ежемесячно. Это улучшает общую работу гаджета и добавляет новые функции, если они предусмотрены.

Со временем смартфон может просто перестать принимать обновления из-за нехватки памяти и отсутствия возможности поддерживать его. Тогда лучше сменить модель или фирму телефона на более новую.

Устаревшая камера

Более современные модели смартфонов имеют лучшие камеры, которые зачастую даже не уступают профессиональным фотокамерам.

Если камера вашего смартфона начинает работать неисправно, отремонтировать ее вряд ли удастся. Это может повлечь много средств, поэтому лучше приобрести новый телефон.