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Вот почему одежду перед стиркой нужно выворачивать наизнанку

Почему одежду перед стиркой нужно выворачивать наизнанку (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Правильная стирка вещей - это залог не только чистоты. Вещи будут служить вам долго, они не утратят свою форму, не станут более блеклыми и застиранными, если соблюдать важные правила по уходу за тканями.

Почему свитера, футболки, джинсы, рубашки и штаны стоит вывернуть перед стиркой наизнанку - читайте ниже.

Большая часть грязи и пота собирается внутри одежды

Грязью и пятнами покрывается не только внешняя часть одежды, а и внутренняя. Особенно это касается вещей, которые плотно прилегают к вашему телу.

Изнанка одежды находится в непосредственном контакте с вашей кожей и накапливает пот, телесные жидкости и грязь. Самые стойкие пятна обычно находятся не снаружи, а внутри одежды.

Защита от обесцвечения

Ткани внутри барабана стиральной машины соприкасаются со стенками, с другими тканями, на них попадают моющие средства - и это ведет к тому, что ваша одежда быстрее теряет свой первоначальный цвет.

Поэтому выворачивать наизнанку нужно почти всю одежду и даже постельное белье. Особенно это важно при стирке джинсов. Они могут потерять не только свой первоначальный цвет, но ухудшится качество материала и эластичность. Это же касается одежды из хрупких волокон.

Защита элементов

Мелкие детали, вышивки, пайетки, оборки, наклейки, рисунки и другие украшения будут дольше смотреться красиво, если вы научитесь стирать такую одежду, вывернув наизнанку. Все эти детали могут цепляться за барабан и повреждаться.

Как правильно загружать вещи в стиральную машину

Не перегружайте машину. Это может не только повредить вашу верную помощницу, но и значительно снизить эффективность. Кроме того, риск повреждения вашей одежды в таком случае возрастает в разы. А еще вещи постираются неравномерно, а отжим при перегрузке работает значительно хуже.

Не злоупотребляйте средствами для стирки. Мнение, что большое количество порошка или других средств для стирки, сделает вашу одежду чище - миф. Обычно это ведет к тому, что на вещах остаются неприятные следы и остатки порошка.

Используйте мешочки и сетки. Стирать в машинке можно почти все вещи, но не стоит бросать нежные и хрупки ткани вместе с джинсами. Обязательные используйте специальные мешочки и сетки для стирки деликатных вещей. Это продлит срок использования ваших кружев, бюстгальтеров и других предметов одежды из нежных тканей.

Кстати, ранее мы писали о том, какие вещи нельзя класть в стиральную машину.

А еще рассказывали о том, как часто нужно менять постельное белье.

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