Эти вещи ни в коем случае нельзя класть в стиральную машину
Стиральная машина стала неотъемлемой вещью в быте, которую можно увидеть в каждом доме. Однако есть вещи, которые категорически не стоит класть в машинку, поскольку это может испортить одежду, или саму технику.
О том, какие вещи нельзя класть в стиральную машину, читайте в материале Styler.
Кроссовки
Стирка спортивной обуви в машинке отнюдь не гарантирует ее идеальную чистоту. Обычно на шнурках остаются пятна, от которых можно избавиться только вручную.
К тому же, если некоторые части кроссовок выполнены из деликатной ткани, они могут повредиться в процессе стирки.
Однако если вы все-таки хотите постирать кроссовки в машинке, то лучше положить их в специальный мешочек для стирки, используя опцию стирки с минимальным количеством оборотов.
Вещи, сделанные из кружева
Нижнее белье, салфетки или скатерти с кружевными элементами лучше стирать вручную, поскольку есть вероятность, что эти вещи потеряют первоначальный цвет и станут тусклыми.
Вещи с камешками или пайетками
Во многих вещах такие искусственные украшения могут быть плохо закреплены. Поэтому при стирке они могут оторваться и повредить стиральную машину. Особенно это касается пайеток и камней, которые крепятся клеем.
Одежда на которой есть шерсть животных
Если дома есть животные, то их шерсть с большой вероятностью может появиться на одежде. Перед стиркой ее обязательно нужно убрать, поскольку в машинке шерсть скатывается в маленькие шарики.
Таким образом, она может засорить шланги, уплотнители и фильтры. Если так произойдет, вода перестанет сливаться должным образом и вещи могут быть не чистыми.
Бюстгальтер
Такое белье, как бюстгальтер, стоит стирать только вручную! Причина в том, что машинная стирка может деформировать и растянуть чашки бюстгальтера, а крючки могут зацепиться за другую одежду и повредить ее.
Также вешать бюстгальтер на сушилку нельзя, поскольку это также может деформировать чашки.
Кепки и бейсболки
Такие головные уборы имеют каркас, который только на первый взгляд кажется крепким. На самом деле его может повредить механическая стирка, поэтому кепки и бейсболки обычно стирают руками. Отжимать их тоже не надо, просто дайте лишней воде стечь.
Раньше мы писали о том, что нельзя использовать во время стирки постельного белья.
Также читайте, как избавиться от пятен от травы на одежде.