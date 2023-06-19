Эти вещи ни в коем случае нельзя класть в стиральную машину

Стиральная машина стала неотъемлемой вещью в быте, которую можно увидеть в каждом доме. Однако есть вещи, которые категорически не стоит класть в машинку, поскольку это может испортить одежду, или саму технику.

О том, какие вещи нельзя класть в стиральную машину, читайте в материале Styler.

Кроссовки

Стирка спортивной обуви в машинке отнюдь не гарантирует ее идеальную чистоту. Обычно на шнурках остаются пятна, от которых можно избавиться только вручную.

К тому же, если некоторые части кроссовок выполнены из деликатной ткани, они могут повредиться в процессе стирки.

Однако если вы все-таки хотите постирать кроссовки в машинке, то лучше положить их в специальный мешочек для стирки, используя опцию стирки с минимальным количеством оборотов.

Вещи, сделанные из кружева

Нижнее белье, салфетки или скатерти с кружевными элементами лучше стирать вручную, поскольку есть вероятность, что эти вещи потеряют первоначальный цвет и станут тусклыми.

Вещи с камешками или пайетками

Во многих вещах такие искусственные украшения могут быть плохо закреплены. Поэтому при стирке они могут оторваться и повредить стиральную машину. Особенно это касается пайеток и камней, которые крепятся клеем.

Одежда на которой есть шерсть животных

Если дома есть животные, то их шерсть с большой вероятностью может появиться на одежде. Перед стиркой ее обязательно нужно убрать, поскольку в машинке шерсть скатывается в маленькие шарики.

Таким образом, она может засорить шланги, уплотнители и фильтры. Если так произойдет, вода перестанет сливаться должным образом и вещи могут быть не чистыми.

Бюстгальтер

Такое белье, как бюстгальтер, стоит стирать только вручную! Причина в том, что машинная стирка может деформировать и растянуть чашки бюстгальтера, а крючки могут зацепиться за другую одежду и повредить ее.

Также вешать бюстгальтер на сушилку нельзя, поскольку это также может деформировать чашки.

Кепки и бейсболки

Такие головные уборы имеют каркас, который только на первый взгляд кажется крепким. На самом деле его может повредить механическая стирка, поэтому кепки и бейсболки обычно стирают руками. Отжимать их тоже не надо, просто дайте лишней воде стечь.