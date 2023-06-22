Как часто нужно менять постельное белье: ответ специалистов

Многие задаются вопросом, как часто нужно менять постельное белье дома. Как известно, это рассадник микробов и аллергенов, поэтому стирать ее нужно очень тщательно и правильно.

О том, как часто нужно менять постель, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Как часто следует менять постель

Простыни следует менять еженедельно, если вы иногда пропускаете душ, едите в постели или содержите домашнего любимца, который спит с вами.

Также о частоте смены простыни описано в следующих случаях:

каждые две недели , если вы ежедневно принимаете душ и спите в пижаме

дважды в неделю, если у вас проблемы с дыханием или заложенный нос

ежедневно, если вы или кто-то из ваших домочадцев заболел гриппом и простудой или имеет проблемы с кожей такие, как псориаз или дерматит

Как нужно стирать постель

Внимательно читайте этикетки белья, чтобы определить цикл стирки и температуру. В основном идеальная температура для разных тканей написана ниже:

от 40 до 60 градусов для хлопчатобумажных простыней

не более 40 градусов для цветных или льняных

50 градусов для ткани полиэстера

максимум 30 градусов для атласных простыней

Детское постельное белье требует специального моющего средства, как и постельное белье из шелка, льна или атласа.

Если на постельном белье есть желтые пятна, то избавиться от них поможет хозяйственное мыло. Также пищевая сода может послужить отличным отбеливателем, просто нужно добавить вместе с моющим средством перед стиркой в машинку. Сушить простыни лучше на открытом воздухе в расправленном виде.

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