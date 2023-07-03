Ось чому одяг перед пранням потрібно вивертати навиворіт

Більшість бруду та поту збирається всередині одягу

Брудом і плямами покривається не лише зовнішня частина одягу, а й внутрішня. Особливо це стосується речей, які щільно прилягають до тіла.

Виворот одягу знаходиться в безпосередньому контакті з вашою шкірою і накопичує піт, тілесні рідини та бруд. Найстійкіші плями зазвичай не зовні, а всередині одягу.

Захист від знебарвлення

Тканини всередині барабана пральної машини стикаються зі стінками, іншими тканинами, на них потрапляють миючі засоби - і це веде до того, що ваш одяг швидше втрачає свій початковий колір.

Тому вивертати навиворіт потрібно майже весь одяг і навіть постільну білизну. Особливо це важливо при пранні джинсів. Вони можуть втратити не тільки свій початковий колір, але погіршиться якість матеріалу та еластичність. Це ж стосується одягу з тендітних волокон.

Захист елементів

Дрібні деталі, вишивки, паєтки, оборки, наклейки, малюнки та інші прикраси будуть довше виглядати красиво, якщо ви навчитеся прати такий одяг, вивернувши навиворіт. Всі ці деталі можуть чіплятися за барабан та пошкоджуватися.

Як правильно завантажувати речі в пральну машину

Не перевантажуйте машину. Це може не тільки пошкодити вашу вірну помічницю, але й значно знизити ефективність. Крім того, ризик ушкодження вашого одягу в такому разі зростає у рази. А ще речі будуть очищені нерівномірно, а віджимання при перевантаженні працює значно гірше.

Не зловживайте засобами для прання. Думка, що велика кількість порошку чи інших засобів для прання, зробить ваш одяг чистішим – міф. Зазвичай це веде до того, що на речах залишаються неприємні сліди та залишки порошку.

Використовуйте мішечки та сітки. Прати в машинці можна майже всі речі, але не варто кидати ніжні та тендітні тканини разом з джинсами. Обов'язково використовуйте спеціальні мішечки та сітки для прання делікатних речей. Це продовжить термін використання ваших мережив, бюстгальтерів та інших предметів одягу з ніжних тканин.