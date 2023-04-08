Вот почему категорически нельзя мыть пол старой одеждой

Народные приметы

Есть приметы, что неправильная уборка может навлечь беду. Особенно нельзя использовать при уборке вещи, уже отжившие свое.

Считается, если в доме есть незамужняя девушка, то по приметам из-за того, что мама моет пол старой одеждой, она будет обречена на одиночество и никогда не выйдет замуж.

Также нельзя использовать свои вещи для уборки: футболки, майки, старые рубашки, ведь это может привести к болезни.

В общем, все вещи для уборки дома нужно покупать, иначе возникнут проблемы и неурядицы. Это касается и членов семьи.

На вещах много бактерий

В частности, использовать старые вещи для уборки также не гигиенически. Все потому, что на тряпках есть бактерии, среди которых может оказаться и кишечная палочка.

К тому же, некоторые ткани не поглощают должным образом влагу и будут просто размазывать грязь с водой по поверхности. Поэтому следует пользоваться для уборки специально предназначенными для этого тряпками.

Как помыть пол без разводов

Перед мытьем пол необходимо очистить от пыли и другого мусора. Для этого подойдет пылесос или обычный веник.

Если же на полу есть большие пятна, то от них лучше избавиться отдельно.

После удаления излишней грязи можно мыть пол, но в воде нужно развести нашатырный спирт или уксус. Идеальная пропорция - 1 ст.л средства на 1 л воды.