Ось чому категорично не можна мити підлогу старим одягом

Народні прикмети

Існують прикмети, що неправильне прибирання може накликати біду. Особливо не можна використовувати при прибиранні речі, які вже віджили своє.

Вважається, якщо в домі є незаміжня дівчина, то за прикметами, через те, що мама миє підлогу старим одягом, вона буде приречена на самотність і ніколи не вийде заміж.

Також, не можна використовувати своїх речей для прибирання: футболки, майки, старі сорочки, адже це може привести до хвороби.

Загалом всі речі для прибирання будинку потрібно купувати, інакше виникнуть проблеми і негаразди. Це стосується і членів сім'ї.

На речах багато бактерій

Зокрема, використовувати старі речі для прибирання також не гігієнічно. Все тому, що на ганчірках є бактерії, серед яких може бути і кишкова паличка.

До того ж деякі тканини не поглинають належним чином вологу і будуть просто розмазувати бруд з водою по поверхні. Тому варто користуватися для прибирання спеціально призначеними для цього ганчірками.

Як помити підлогу без розводів

Перед миттям підлогу необхідно очистити від пилу та іншого сміття. Для цього підійде пилосос або звичайний віник.

Якщо ж на підлозі є великі плями, то від них краще позбутися окремо.

Після видалення зайвого бруду можна мити підлогу, але в воді потрібно розвести нашатирний спирт або оцет. Ідеальна пропорція - 1 ст.л засобу на 1 л води.