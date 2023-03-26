Когда нужно мыть окна в доме, чтобы впустить в дом счастье и богатство
Окна издавна считались своего рода "глазами" дома, через которые можно привлечь счастье или же навлечь беду. Именно поэтому с этими "порталами" в мир связано так много примет.
Когда нужно мыть окна в доме - узнайте ниже в материале Styler.
Самое правильное время для мытья окон
Наши предки обязательно мыли окна перед Пасхальными праздниками. Считалось, что это - очень удачное время, ведь солнечный свет, проникающий в жилище, изгоняет из него всякую нечисть.
Когда вы протираете стекло, обязательно подумайте о том, что смываете все плохое, злое, а вместо этого - запускаете в дом свет, счастье, мир.
По приметам, не стоит убирать в доме, где открыты все окна. Иначе могут быть ссоры и разногласия. Поэтому перед тем, как приступить к уборке, вымойте окна, закройте, а потом уже наводите порядок в доме.
Запреты при уборке
Беременным женщинам не стоит мыть окна, чтобы не навредить здоровью - здесь есть логическое объяснение, ведь работа эта достаточно тяжелая.
Нельзя мыть окна, когда идет дождь - это сулит невзгоды в семье.
Нельзя мыть окна после того, как зайдет солнце, чтобы не вымыть все благополучие из дома.
Мытье окон необходимо начинать с внутренней стороны, после этого можно приступать к наружным оконным рамам.
Чтобы привлечь деньги во время мытья окон, сделайте следующее:
- Мойте окна красной тканью. Но - купите в магазине тряпку такого цвета. Старую одежду или постельные принадлежности нельзя использовать для мытья окон.
- Добавьте немного корицы в воду, в которой моете окна. Это подарит вам процветание и материальное благополучие.
- Бросьте в емкость с водой несколько монет, пожелав себе процветание. После того, как закончите, положите монетки на подоконник, а воду вылейте под растущее возле дома дерево. Не тратьте монетки - теперь это ваш талисман до следующей мойки.
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