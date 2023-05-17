10 самых редких пород собак в мире: даже не все кинологи знают о них

На породы собак тоже существует мода, поэтому некоторые из них порой становятся менее популярными и о них забывают. А некоторые так и не становятся известными и об их существовании могут не знать даже кинологи.

Пхунсан

Эта уникальная порода родом из Кореи. Поговаривают, что их вывели, скрестив тигра, волка и собаку. Но это больше - красивый миф, чем правда. Это довольно агрессивная порода и в доме удерживать ее проблематично. Вероятно, это и послужило причиной, что пхунсан не слишком популярен.

Пхунсан - большой и грозный (фото: wikipedia)

Азавак

По строению тела несложно угадать в азаваке гончую. Она - и охранник, и охотник, и просто верный пес. Очень выносливая порода, переносящая жару и засуху, вот только стоит очень дорого. Азавак имеет африканское происхождение и на протяжении веков был компаньоном кочевников южной Сахары.

Родина азавака - Африка (фото: wikipedia)

Каталбурун

У этих охотничьих собак редкий раздвоенный нос, а охотиться они начинают уже в 6 месяцев. Вывели эту породу в Турции еще в XVII веке. Эти собаки преданы, сдержанны, не требуют особого ухода, но нуждаются в длительных прогулках.

Нос каталбуруна - уникален (фото: facebook.com)

Пуми

Эту пастушью собаку вывели, скрестив овчарку, пули и терьеров. Пуми признана национальной гордостью Венгрии и имеет очень высокую популярность у себя на родине, но вне ее - нет. Характер у животного сложный, голос громкий, но порода относится к самым умным.

Пуми - гордость Венгрии (фото: facebook.com)

Норвежский лундехунд

Это редкая порода собак, происходящая с северного побережья Норвегии. Местные жители использовали лундехундов для добычи и тупиков (морских птиц). Благодаря уникальному анатомическому строению собака приспособлена для лазания по скалам, пещерам и норам.

Лапа лундехунда приспособлена для скалолазания (фото: wikipedia)

Брюссельский грифон

Эта порода - самое доброе существо с оттенком комизма. Напоминает домового Кузю из известного мультика и входит в список игрушечных пород собак. Грифона вывели, смешав мопса, спаниеля и брюссельскую жестошерстную.

Грифоны очень комичны (фото: tvaryny)

Каи

Каи, или тигровая собака - порода охотничьих собак, которую вывели в Японии для охоты на оленей или кабана. Интересно, что даже для Японии она считается редкой. Эта порода создана не для дома или квартиры и преданно служит только одному человеку.

Каи редкая даже для родины (фото: nekusaka)

Стабихун

Стабихун похож на спаниеля и тоже принадлежат к охотничьим породам. Он родом из Нидерландов, где собак держали крестьяне. Порода довольно малочисленна в мире. Сейчас стабихунов заводят реже для охоты, а больше как компаньона.

Стабихун похож на спаниеля, но более редкий (фото: wikipedia)

Бергамская овчарка

Этот мохнатый великан прекрасно подходит на роль домашнего питомца, он добродушен и неприхотлив. Когда-то бергамцы были пастухами и охранниками. А вот в квартире им может быть неуютно, кроме того, шерсть животных требует много ухода.

Бергамская овчарка имеет уникальную шерсть (фото: wikipedia)

Вольфшпиц

Это самая большая порода из всей группы немецких шпицев. В Голландии этих собак называют кеесхондами. Предками голландских кеесхондов были датские баржевые собаки, плававшие на судах вместе с моряками, истребляя на кораблях крыс. Умный пес, прекрасно усваивающий команды хозяина, отличный компаньон и охранник.

Вольфшпицы когда-то плавали на баржах и истребляли крыс (фото: hvost)