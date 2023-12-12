Оригинальная закуска "Мандаринки" на праздничный стол: пошаговый рецепт

Подготовка к новогодним праздникам уже начинается, поэтому самое время формировать меню для праздничного стола. Если вы любите удивить гостей и родных оригинальными блюдами, то закуска "Мандаринки" станет идеальным вариантом. Фактически это обычный салат, но с очень необычной подачей.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в TikTok фид-блогерки Валерии Велигуры рассказывает, как приготовить такую закуску.

Ингредиенты

150 граммов куриного филе

2 яйца

100 граммов сыра

50 граммов майонеза/сметаны/натурального йогурта ⠀

1-2 зубчика чеснока

соль и перец по вкусу ⠀

3 средние моркови ⠀

Готовим!

Отварите куриное филе и яйца. Мясо нарежьте мелким кубиком, а яйца и творог натрите на мелкой терке.

В отдельной емкости соедините все эти ингредиенты и добавьте соус. Это может быть майонез, сметана или натуральный йогурт - все, что подходит вашим вкусовым рецепторам.

Добавьте чеснок, соль, перец и тщательно перемешайте.

Из готовой массы вам нужно сформировать шесть одинаковых шариков. Когда сделаете это, отложите их "схватиться".

Теперь приступаем к моркови. Вы можете ее сварить традиционным способом, запечь в духовке или приготовить в микроволновке. Для последнего метода просто очистите и помойте овощ, накройте пакетом и поставьте в печь на максимальную мощность на пять-семь минут.

Когда морковь готова, натрите ее на терке. Затем возьмите пищевую пленку, разровняйте ее и выложите на нее ровный слой моркови. На него в центр выложите шарик с начинкой и осторожно оберните морковь вокруг начинки.

Для украшения можно использовать листики мяты и гвоздики.