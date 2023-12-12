Оригинальная закуска "Мандаринки" на праздничный стол: пошаговый рецепт
Подготовка к новогодним праздникам уже начинается, поэтому самое время формировать меню для праздничного стола. Если вы любите удивить гостей и родных оригинальными блюдами, то закуска "Мандаринки" станет идеальным вариантом. Фактически это обычный салат, но с очень необычной подачей.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в TikTok фид-блогерки Валерии Велигуры рассказывает, как приготовить такую закуску.
Ингредиенты
- 150 граммов куриного филе
- 2 яйца
- 100 граммов сыра
- 50 граммов майонеза/сметаны/натурального йогурта ⠀
- 1-2 зубчика чеснока
- соль и перец по вкусу ⠀
- 3 средние моркови ⠀
Готовим!
Отварите куриное филе и яйца. Мясо нарежьте мелким кубиком, а яйца и творог натрите на мелкой терке.
В отдельной емкости соедините все эти ингредиенты и добавьте соус. Это может быть майонез, сметана или натуральный йогурт - все, что подходит вашим вкусовым рецепторам.
Добавьте чеснок, соль, перец и тщательно перемешайте.
Из готовой массы вам нужно сформировать шесть одинаковых шариков. Когда сделаете это, отложите их "схватиться".
Теперь приступаем к моркови. Вы можете ее сварить традиционным способом, запечь в духовке или приготовить в микроволновке. Для последнего метода просто очистите и помойте овощ, накройте пакетом и поставьте в печь на максимальную мощность на пять-семь минут.
Когда морковь готова, натрите ее на терке. Затем возьмите пищевую пленку, разровняйте ее и выложите на нее ровный слой моркови. На него в центр выложите шарик с начинкой и осторожно оберните морковь вокруг начинки.
Для украшения можно использовать листики мяты и гвоздики.
@yummy.lera Моя улюблена закуска «Мандаринки» на новорічний стіл ⠀ ⠀ ІНГРЕДІЄНТИ (на 6 шт.): 150 г курячого філе 2 яйця 100 г сиру 50 г майонезу/сметани/натурального йогурту ⠀ 1-2 зубчики часнику сіль та перець за смаком ⠀ 3 середні моркви ⠀ ⠀ ГОТУЄМО: Куряче філе та яйця відварюємо. ⠀ ЛАЙФХАК: щоб не варити моркву декілька годин - я її очистила, зав’язала в пакет і відправила в мікрохвильовку при максимальній потужності на 5 хвилин, перевернула і відправила ще ~ на 5 хвилин! Дала охолонути і морква готова до роботи⠀ Куряче філе нарізаємо дрібними кубиками. Сир, яйця та моркву натираємо на дрібній тертці. У глибокій ємності поєднуємо філе, яйця та сир. Додаємо майонез/сметану, подрібнений часник, спеції та перемішуємо до однорідної маси. Формуємо 6 однакових кульок. На харчову плівку кладемо трохи моркви та формуємо тонкий млинець. У середину цього млинця кладемо начинку і загортаємо як я показую на відео. Прикрашаємо «мандаринки» м’ятою та гвоздикою/чорним перцем. Смачного⠀ ⠀ #українськийтікток #україна #смачно #рецепт #рек #хочуврек Snowman - Sia
Раньше мы писали о трех бюджетных рецептах салатов, которые подойдут на праздничный стол.
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