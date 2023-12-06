Голландский мясной рулет: отменное блюдо для праздничного стола
Голландский рулет может стать как украшением вашего праздничного стола, так и простого обеда. Он прост в приготовлении, но поразит вас вкусом, нежностью и насыщенностью. А ваши родные будут в восторге от столь интересной альтернативы.
Как готовить голландский мясной рулет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Простые рецепты".
Что вам понадобится
- Фарш из говядины - 1 кг
- Хлеб 180 г
- Молоко 250 г
- Соль по своему вкусу
- Черный перец (молотый) по своему вкусу
- Мускатный орех - 0,25 ч. ложки
- Кориандр - 0,5 ч. ложки
- Зеленый лук - 30 г
- Твердый сыр - 150 г
- Яйца - 3 шт.
- Панировочные сухари - 2 ст. ложки
- Вода - 50 мл
- Лавровый лист - 1 шт.
- Черный перец горошком - 3 шт.
- Подсолнечное масло - по своему вкусу
- Лук - 1 шт.
Как приготовить голландский рулет.
Чтобы рулет получился очень сочным, его нужно готовить на подушке из лука. Также рекомендуем на дно формы для запекания влить воду и добавить лавровый лист и ароматный перец для аромата.
Хлеб нарезаем кубиками и заливаем молоком. Разминаем хлеб, превращая его в кашицу.
Промываем зеленый лук и измельчаем его. Натираем на мелкой терке твердый творог. Добавляем сыр и зеленый лук к хлебу.
Всыпаем соль, черный молотый перец, мускатный орех и молотый кориандр. Хорошо все перемешиваем. Добавляем яйца и всыпаем панировочные сухари. Снова все хорошо перемешиваем.
Делаем смесь (скриншот)
В готовую смесь выкладываем фарш и размешиваем до однородной массы.
Очищаем лук, нарезаем четвертинками. Выкладываем на дно формы, смазанное маслом. Мокрыми руками формируем из фарша два больших рулета. Выкладываем их в форму на лук.
Формируем рулеты (скриншот)
Вливаем в форму воду. Добавляем горошинки душистого перца и лавровый лист. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут.
Готовый рулет режем на порции и подаем с гарниром на стол.
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