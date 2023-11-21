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Не "Оливье", но тоже очень вкусно: три варианта бюджетных салатов на праздничный стол

Вторник 21 ноября 2023 18:41
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Не "Оливье", но тоже очень вкусно: три варианта бюджетных салатов на праздничный стол Салаты из кукурузы на праздничном столе (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Самые простые блюда обычно бывают и самыми вкусными. Поэтому приготовить салаты на праздничный стол можно и из недорогих ингредиентов. А еще такие салаты можно делать не только на праздник, а когда-либо.

Как приготовить три варианта салата с кукурузой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Простые рецепты".

Салат с колбасой

Состав:

  • Колбаса (варено-копченая) - 150 г
  • Кукуруза консервированная - 150 г
  • Сыр твердый - 150 г
  • Огурец свежий - 1 шт.
  • Майонез - 2-3 ст. ложки

Все продукты режем соломкой, смешиваем, добавляем кукурузу, перемешиваем. Пробуем на соль, добавляем при необходимости, добавляем майонез. Если колбаса и сыр соленые, то дополнительные специи не требуются.

Не &quot;Оливье&quot;, но тоже очень вкусно: три варианта бюджетных салатов на праздничный стол

Салат из колбасы и кукурузы (скриншот)

Салат из капусты и кукурузы

Состав:

  • Капуста - 150 г
  • Огурец свежий - 1 шт.
  • Кукуруза консервированная - 150 г
  • Зелень
  • Майонез

Капусту тонко шинкуем, немного подсаливаем и немного обходим руками. Огурец режем соломкой, зелень мелко рубим. Все перемешиваем. Заправляем майонезом по своему вкусу, перемешиваем.

Салат из кукурузы и крабовых палочек

Состав:

  • Крабовые палочки - 200 г
  • Сырок плавленый - 50 г
  • Яйца отварные - 3 шт.
  • Кукуруза консервированная - 150 г
  • Огурец свежий - 1 шт.
  • Зелень
  • Майонез

Огурец режем соломкой, крабовые палочки, сырок и отваренные вкрутую яйца - кубиками. Зелень мелко режем. Смешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом.

Не &quot;Оливье&quot;, но тоже очень вкусно: три варианта бюджетных салатов на праздничный стол

Салат из крабовых палочек и кукурузы (скриншот)

Раньше мы писали о том, каким салатом можно заменить традиционную "шубу".

А еще рассказывали о том, какие продукты быстро поднимут серотонин и настроение.

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