Не "Оливье", но тоже очень вкусно: три варианта бюджетных салатов на праздничный стол
Самые простые блюда обычно бывают и самыми вкусными. Поэтому приготовить салаты на праздничный стол можно и из недорогих ингредиентов. А еще такие салаты можно делать не только на праздник, а когда-либо.
Как приготовить три варианта салата с кукурузой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Простые рецепты".
Салат с колбасой
Состав:
- Колбаса (варено-копченая) - 150 г
- Кукуруза консервированная - 150 г
- Сыр твердый - 150 г
- Огурец свежий - 1 шт.
- Майонез - 2-3 ст. ложки
Все продукты режем соломкой, смешиваем, добавляем кукурузу, перемешиваем. Пробуем на соль, добавляем при необходимости, добавляем майонез. Если колбаса и сыр соленые, то дополнительные специи не требуются.
Салат из колбасы и кукурузы (скриншот)
Салат из капусты и кукурузы
Состав:
- Капуста - 150 г
- Огурец свежий - 1 шт.
- Кукуруза консервированная - 150 г
- Зелень
- Майонез
Капусту тонко шинкуем, немного подсаливаем и немного обходим руками. Огурец режем соломкой, зелень мелко рубим. Все перемешиваем. Заправляем майонезом по своему вкусу, перемешиваем.
Салат из кукурузы и крабовых палочек
Состав:
- Крабовые палочки - 200 г
- Сырок плавленый - 50 г
- Яйца отварные - 3 шт.
- Кукуруза консервированная - 150 г
- Огурец свежий - 1 шт.
- Зелень
- Майонез
Огурец режем соломкой, крабовые палочки, сырок и отваренные вкрутую яйца - кубиками. Зелень мелко режем. Смешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом.
Салат из крабовых палочек и кукурузы (скриншот)
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