Не "Оливье", но тоже очень вкусно: три варианта бюджетных салатов на праздничный стол

Самые простые блюда обычно бывают и самыми вкусными. Поэтому приготовить салаты на праздничный стол можно и из недорогих ингредиентов. А еще такие салаты можно делать не только на праздник, а когда-либо.

Как приготовить три варианта салата с кукурузой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Простые рецепты ".

Салат с колбасой

Состав:

Колбаса (варено-копченая) - 150 г

Кукуруза консервированная - 150 г

Сыр твердый - 150 г

Огурец свежий - 1 шт.

Майонез - 2-3 ст. ложки

Все продукты режем соломкой, смешиваем, добавляем кукурузу, перемешиваем. Пробуем на соль, добавляем при необходимости, добавляем майонез. Если колбаса и сыр соленые, то дополнительные специи не требуются.

Салат из колбасы и кукурузы (скриншот)

Салат из капусты и кукурузы

Состав:

Капуста - 150 г

Огурец свежий - 1 шт.

Кукуруза консервированная - 150 г

Зелень

Майонез

Капусту тонко шинкуем, немного подсаливаем и немного обходим руками. Огурец режем соломкой, зелень мелко рубим. Все перемешиваем. Заправляем майонезом по своему вкусу, перемешиваем.

Салат из кукурузы и крабовых палочек

Состав:

Крабовые палочки - 200 г

Сырок плавленый - 50 г

Яйца отварные - 3 шт.

Кукуруза консервированная - 150 г

Огурец свежий - 1 шт.

Зелень

Майонез

Огурец режем соломкой, крабовые палочки, сырок и отваренные вкрутую яйца - кубиками. Зелень мелко режем. Смешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом.

Салат из крабовых палочек и кукурузы (скриншот)