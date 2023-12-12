Оригінальна закуска "Мандаринки" на святковий стіл: покроковий рецепт
Підготовка до новорічних свят уже помалу розпочинається, тому саме час формувати меню для святкового столу. Якщо ви любите здивувати гостей і рідних оригінальними стравами, то закуска "Мандаринки" стане ідеальним варіантом. Фактично це звичайний салат, але з дуже незвичайною подачею.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в TikTok фід-блогерки Валерії Велігури розповідає, як приготувати таку закуску.
Інгредієнти
- 150 грамів курячого філе
- 2 яйця
- 100 грамів сиру
- 50 грамів майонезу/сметани/натурального йогурту ⠀
- 1-2 зубчики часнику
- сіль та перець за смаком ⠀
- 3 середні моркви ⠀
Готуємо!
Відваріть куряче філе та яйця. М'ясо наріжте дрібним кубиком, а яйця та сир натріть на дрібній терці.
В окремій мисці з'єднайте всі ці інгредієнти та додайте соус. Це може бути майонез, сметана чи натуральний йогурт - все, що підходить вашим смаковим рецепторам.
Додайте також часник, сіль, перець і ретельно перемішайте.
З готової маси вам потрібно сформувати шість однакових кульок. Коли зробите це, відкладіть їх "схопитися".
Тепер беремося за моркву. Ви можете її зварити традиційним способом, запекти в духовці чи приготувати в мікрохвильовці. Для останнього способу просто очистьте та помийте овоч, накрийте пакетом і поставте до печі на максимальну потужність на п'ять-сім хвилин.
Коли морква готова, натріть її на терці. Далі візьміть харчову плівку, розрівняйте її та викладіть на неї рівний шар моркви. На нього в центр викладіть кульку з начинкою та обережно обгорніть моркву навколо начинки.
Для прикрашання можна використати листочки м'яти та гвоздику.
@yummy.lera Моя улюблена закуска «Мандаринки» на новорічний стіл ⠀ ⠀ ІНГРЕДІЄНТИ (на 6 шт.): 150 г курячого філе 2 яйця 100 г сиру 50 г майонезу/сметани/натурального йогурту ⠀ 1-2 зубчики часнику сіль та перець за смаком ⠀ 3 середні моркви ⠀ ⠀ ГОТУЄМО: Куряче філе та яйця відварюємо. ⠀ ЛАЙФХАК: щоб не варити моркву декілька годин - я її очистила, зав’язала в пакет і відправила в мікрохвильовку при максимальній потужності на 5 хвилин, перевернула і відправила ще ~ на 5 хвилин! Дала охолонути і морква готова до роботи⠀ Куряче філе нарізаємо дрібними кубиками. Сир, яйця та моркву натираємо на дрібній тертці. У глибокій ємності поєднуємо філе, яйця та сир. Додаємо майонез/сметану, подрібнений часник, спеції та перемішуємо до однорідної маси. Формуємо 6 однакових кульок. На харчову плівку кладемо трохи моркви та формуємо тонкий млинець. У середину цього млинця кладемо начинку і загортаємо як я показую на відео. Прикрашаємо «мандаринки» м’ятою та гвоздикою/чорним перцем. Смачного⠀ ⠀ #українськийтікток #україна #смачно #рецепт #рек #хочуврек Snowman - Sia
Раніше ми писали про три бюджетних рецепти салатів, які підійдуть на святковий стіл.
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