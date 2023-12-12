Оригінальна закуска "Мандаринки" на святковий стіл: покроковий рецепт

Підготовка до новорічних свят уже помалу розпочинається, тому саме час формувати меню для святкового столу. Якщо ви любите здивувати гостей і рідних оригінальними стравами, то закуска "Мандаринки" стане ідеальним варіантом. Фактично це звичайний салат, але з дуже незвичайною подачею.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в TikTok фід-блогерки Валерії Велігури розповідає, як приготувати таку закуску.

Інгредієнти

150 грамів курячого філе

2 яйця

100 грамів сиру

50 грамів майонезу/сметани/натурального йогурту ⠀

1-2 зубчики часнику

сіль та перець за смаком ⠀

3 середні моркви ⠀

Готуємо!

Відваріть куряче філе та яйця. М'ясо наріжте дрібним кубиком, а яйця та сир натріть на дрібній терці.

В окремій мисці з'єднайте всі ці інгредієнти та додайте соус. Це може бути майонез, сметана чи натуральний йогурт - все, що підходить вашим смаковим рецепторам.

Додайте також часник, сіль, перець і ретельно перемішайте.

З готової маси вам потрібно сформувати шість однакових кульок. Коли зробите це, відкладіть їх "схопитися".

Тепер беремося за моркву. Ви можете її зварити традиційним способом, запекти в духовці чи приготувати в мікрохвильовці. Для останнього способу просто очистьте та помийте овоч, накрийте пакетом і поставте до печі на максимальну потужність на п'ять-сім хвилин.

Коли морква готова, натріть її на терці. Далі візьміть харчову плівку, розрівняйте її та викладіть на неї рівний шар моркви. На нього в центр викладіть кульку з начинкою та обережно обгорніть моркву навколо начинки.

Для прикрашання можна використати листочки м'яти та гвоздику.