Випробування на міцність: що буде з курсом долара в Україні

Курс долара в Україні (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Експерт розповів, як поведе себе долар щодо гривні найближчим часом

Курс долара в Україні в найближчий тиждень продовжить показувати позитивну динаміку щодо гривні. Експерт прогнозує, що відмітка 25 гривень - це не межа, і національна валюта продовжить зміцнюватися.

Так, за минулий тиждень долар до гривні знизився на всіх сегментах ринку на 0,2-0,9%. Офіційний курс впав з 25,14 до 25,08 гривень. На міжбанку зафіксували таку динаміку попиту і пропозиції - з 25,28/25,30 до 25,04/25,07 гривень. Про це пише Сегодня, посилаючись на аналітика Вадима Іосуба.

Експерт припускає, що зниження курсу долара продовжиться і цього тижня.

Курс долара в Україні (фото: npr.org)

"На цьому тижні долар на міжбанку знову випробує на міцність рівень 25 грн. Курс покупки готівкового долара вже подолав цю позначку", - говорить Іосуб.

За прогнозом аналітика, курс готівкового долара в банках може встановиться на рівні 24,8/25,1 гривень.

Крім того, Вадим Іосуб зазначає, що з початку 2019 року національна валюта зміцніла відносно долара на 9%, а за минулі 12 місяців - більш ніж на 12%.

Варто відзначити, що темпи зміцнення гривні посіли друге місце, поступившись лише турецькій лірі.

До речі, нещодавно експерти розповіли, що з продуктового кошика подорожчає восени, а що, навпаки, упаде в ціні.