Курс долара опустився до нового мінімуму

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує близько 24,40 грн/долар

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 24,66 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 27,23 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,35 (24,52 - 19 вересня), продажу - 24,66 (24,75 - 19 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,78 (26,94 - 19 вересня), продажу - 27,23 (27,36 - 19 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,49 - 19 вересня), продажу 3,87 (3,87 - 19 вересня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,20-24,90 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 12 копійок до 24,46 гривень за долар, курс купівлі до 24,42 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 27,05 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс мінімальному значенні в 2019 році - 24,43 гривень за долар, знизивши його порівняно з 19 вересня (24,61). Таким чином, офіційний курс на 23 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Аналітики вважають, що на даний момент на ринку немає передумов для розвороту тенденції до зміцнення курсу гривні до долара, проте Національний банк зберігає всі можливості для зміни ситуації.