Курс долара змінить вартість квартир в Києві: невтішний прогноз

Курс долара вплине на вартість квартир в Києві (фото: РБК-Україна)

Курс долара може істотно вплинути на вартість житла в Києві

Курс долара може істотно змінити вартість квартир на первинному ринку в Києві вже найближчим часом.

За словами заступника директора з комерційних питань інвестиційно-будівельної компанії "Обрій" Олесі Перчак, курс долара є вагомим показником, який суттєво впливає на ціноутворення на ринку нерухомості. Тому, якщо говорити про певні прогнози щодо цін на квадратні метри до кінця 2019-го, слід враховувати два можливих сценарії.

Курс долара вплине на вартість квартир в Києві (фото: РБК-Україна)

Перший - рекордно низьке значення курсу, 25 грн / долар, залишається до кінця року. Другий - курс долара повертається до значень 28-29,5 грн / долар. В обох варіантах ринок буде реагувати по-різному.

"Якщо відбудеться перший сценарій, тоді динаміку зміни ціни на ринку нерухомості, на мій погляд, слід очікувати незначною, подорожчання у межах 5%. Більший ріст можливий лише на тих проектах, де суттєво зміниться етап розвитку проекту (наприклад, на фінальному етапі будівництва). Тут є навіть вірогідність підняття цін більше, ніж на 12%. У разі реалізації другого сценарію, звичайно ціна зміниться істотніше. За осінній період вона може зрости на 15-18% в залежності від об’єкта нерухомості", - зазначила Олеся в коментарі Styler.

Раніше ми писали про те, як вибори і курс валют позначилися на ринку нерухомості в Україні.