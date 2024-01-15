RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Оппенгеймер", "Барби", "Грызня": все победители премии Critics Choice Awards 2024

Победители Critics Choice Awards 2024 (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В Лос-Анджелесе состоялась 29-я ежегодная церемония вручения премий Critics Choice Awards 2024. Больше всего наград (сразу восемь штук) забрала лента "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Еще шесть статуэток досталось "Барби". А сериалы "Медведь" и "Грызня" забрали по четыре награды.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт мероприятия.

Полный список победителей Critics' Choice Awards 2024

Лучший фильм: "Оппенгеймер"

Лучший актер: Пол Джаматти ("Оставленные")

 

Лучшая актриса: Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")

 

Лучший режиссер: Кристофер Нолан "Оппенгеймер"

Лучший актер второго плана: Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")

Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")

Лучший молодой актер: Доминик Сесса ("Оставленные")

Лучший актерский ансамбль: "Оппенгеймер"

 

Лучший оригинальный сценарий: Грета Гервиг и Ной Баумбах ("Барби")

Лучший адаптивный сценарий: Корд Джефферсон ("Американское чтиво")

Лучшая операторская работа: Хойте Ван Хойтема ("Оппенгеймер")

Лучшая песня: "I'm Just Ken" ("Барби")

Лучший мультфильм: "Человек-паук: Сквозь Вселенную"

Лучшая комедия: "Барби"

 

Лучший комедийный сериал: "Медведь"

Лучший драматический сериал: "Наследники"

Лучший минисериал: "Грызня"

 

Лучший актер драматического сериала: Киран Калкин "Наследники"

Лучшая актриса драматического сериала: Сара Снук "Наследники"

 

Лучший актер второго плана в драматическом сериале : Билли Крудап "Утреннее шоу"

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Элизабет Дебики "Корона"

Лучший актер комедийного сериала: Джереми Аллен Уайт "Медведь"

 

Лучшая актриса комедийного сериала: Айо Эдебири "Медведь"

Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Эбон Мосс-Бакрак "Медведь"

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Мерил Стрип "Убийства в одном здании"

Смотрите подборку из 20 оскароносных комедий, которые нужно посмотреть прямо сейчас.

Также узнайте о современных украинских фильмах, изображающих эпоху 90-х.

Читайте РБК-Украина в Google News
премияакторифільми