Современные украинские фильмы, которые рассказывают об эпохе 90-х

Период 90-х довольно часто встречается в фильмах и сериалах мирового кинематографа, но и украинские режиссеры не уступают и демонстрируют эту эпоху.

О том, в каких фильмах украинские режиссеры изображают эпоху 90-х, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) собрав для вас подборку.

Ты меня любишь?

Кинолента Антонины Ноябревой снята о юной студентке театрального училища по имени Кира, которая во время распада СССР теряет свою семью и пытается приспособиться к взрослой жизни в первые годы независимости.

Ля Полисиада

Фильм Филиппа Сотниченко рассказывает о поисках убийцы полковника милиции в Ужгороде 1990-х годов. Следователю и судебному психиатру необходимо найти виновного в отмене смертной казни.

Навсегда-навсегда

История разворачивается в 1997 году. Главная героиня, по имени Тоня переходит в новую школу и довольно быстро находит друзей, а также девушка заводит отношения сразу с двумя парнями, однако основная проблема заключается в том, что когда-то Тоня была девушкой местного криминального авторитета, который не собирается "отдавать свое". Режиссером этой картины стала Анна Бурячкова.

Носорог

Эта драма повествует о жизни авторитетного бандита Носорога, начиная с бедного детства в конце Советского Союза и завершая смертью в 2000-х. Режиссером выступил Олег Сенцов.

Я и Феликс

История о подростке Тимофею, который проводит много времени с мужем своей бабушки - бывшим контрразведчиком и ветераном Афганистана Феликсом. Сложный сюжет о взрослении, в основу которого лег роман мужчины режиссера Ирины Целик Артема Чеха.

Джордан 96

Короткометражная лента Екатерины Лесик, показывающая встречу двух друзей в 1990-х. Первый - это сын криминального авторитета, уехавший жить за границу, а второй - уличный парень из бедной семьи, эта разница миров между друзьями, резко перерастающая в серьезный конфликт



